Konzumace červeného a zpracovaného masa vám zřejmě zkrátí život

13. 6. 2019





Zvýšení konzumace hovězího, jehněčího a párků vám velmi pravděpodobmně zkrátí život, konstatuje nový výzkum.



Světová zdravotnická organizace už dříve klasifikovala červené a zpracované maso jako příčinu rakoviny. Výzkum, který právě vyšel v časopise British Medical Journal, konstatuje, že prý existuje vazba mezi konzumací podstatného množství červeného a zpracovaného masa, jako je slanina, párky a šunka, a zvýšeným rizikem předčasné smrti. Naopak snížení konzumace červeného a zpracovaného masa a konzumace více ryb, kuřat, zeleniny a ořechů riziko předčasného úmrtí snižuje.



Studii realizoval tým výzkumníků v USA a v Kanadě. Zkoumali to, jaké potraviny konzumuje asi 54 000 žen a 28 000 mužů po dobu osmi let a počty úmrtí po dobu dalších osmi let. Každé čtyři roky měli respondenti vyplňovat dotazník, kde odpovídali na otázky, kolik množství různých druhů potravin konzumují od "nikdy, nebo méně často než jednou měsíčně" až po "šestkrát či vícekrát denně". Během studovaného období, které skončilo v roce 2010, zemřelo více než 14 000 osob. Příčiny smrti byly kardiovaskulární choroby, rakovina, choroby dýchacích cest a neurodegenerativní choroby.Vědci zjistili, že zvýšení konzumace červeného a zpracovaného masa o 3,5 porcí týdně během osmiletého období vedlo k zvýšení rizika úmrtí o 10 procent v následujících osmi letech.Konzumace zpracovaného červeného masa zvýšila riziko předčasné smrti o 13 procent, kdežto konzumace nezpracovaného červeného masa o 9 procent.Snížení konzumace červeného masa o jednu porci denně a konzumace ryb namísto toho snížila riziko úmrtí v následujících osmi letech o 17 procent.Autoři přiznávají, že nemohou prokázat, že konzumace červeného a zpracovaného masa byla příčinou předčasné smrti, protože to byla observační studie. I když vzala v potaz faktory jako fyzickou aktivitu, všeobecnou kvalitu konzumovaných potravin, kouření i konzumaci alkoholu, je možné, že existovaly i další faktory, které způsobily, že častí konzumenti masa zemřeli předčasně.Avšak vědci píší: "Změna ve zdroji bílkovin a konzumace zdravých potravin rostlinného původu jako zelenina či zrna může prodlužovat věk."Z nedávné evropské studie více než 400 000 lidí v Evropě vyplynulo, že konzumace červeného a zpracovaného masa je spojována se zvýšením rizika ischemické srdeční choroby o 19 procent, což je hlavní příčina předčasného úmrtí.Podrobnosti v angličtině ZDE