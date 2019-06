Svíčky s sebou aneb Váš lékař volí Občanské fórum

Tenkrát v době sametu jsme se ženou a někdy i s dětmi chodili na ty manifestace v Plzni na náměstí Republiky. Jenže pak se z toho stala rutina a taky jsme už věděli, kdo se to v naší provincii pod hlavičkou OF dere k moci. Přestali jsme chodit poté, kdy byla na jednom zvacím plakátu douška: SVÍČKY S SEBOU! To už bylo moc...

Od té doby jsem se zúčastňoval různých demonstrací. Byl jsem u toho, když házeli vejce na Paroubka a když jsem opatrně protestoval, u házejících jsem se se zlou potázal. Pamatuju se na lesní demonstrace na Ptačím potoce u Filipovy huti na Šumavě. Tam byli i policajti. Demonstrantům jsem rozdával toaletní papír a policajti chtěli taky. Vydával jsem se za obyčejného turistu s takovou cedulkou na krku, abych nedostal pendrekem. Psal jsem o tom dokonce do Britských listů:

Nyní jsem dostal sdělení od Hnutí Duha, že se podařila podle nového zákona nové zónace divočiny v Národním parku Šumava. Tak ta moje účast byla přece k něčemu dobrá. Jenže tenhle zákon byl přijat za vlády vedené Andrejem Babišem a ministrem pro životní prostředí Richardem Brabcem. Tedy ne v době, kdy ve vládě, nejen proti mé vůli, seděli ministři za mou bývalou Stranu zelených...





Taky jsem si svého času několikrát zademonstroval proti tomu Konvičkovi, co nemá rád uprchlíky. Jedna ta demonstrace byla zvlášť vydařená. To bylo 17. listopadu 2015, když někdo Konvičku propašoval na pódium, kde byl taky prezident Zeman. Sešli jsme se na Míráči a na schodech u kostela se řečnilo, byl tam mezi jinými taky Martin Putna. Pak jsme šli různými ulicemi, bylo nás hodně, šli jsme kolem nemocnice U Apolináře pořád někam dolů, ale na Albertov jsme nedošli. Příčná ulice byla uzavřena policejními vozy a před nimi stála řada takových těch černých ozbrojenců, dál to nešlo. Nebylo mi z toho nijak lehko, tak jsem se raději vymotal z uliček a vzal to přes železniční most na Smíchovské nádraží...





Jednou jsem byl taky na demonstraci za legalizaci marihuany. Ta byla veselá, průvod šel zase z Náměstí Míru dolů až na Těšnov, kde se hrálo a tancovalo a i policajti se celou dobu usmívali.







Ony vůbec ty demonstrace a manifestace jsou docela zábavné. Už ty přípravy, malování hesel a pak se tam člověk potká se známými a přáteli. Jo taky jsem byl jednou u Kliniky na Žižkově.







Čím jsem starší, tak si víc zachovávám odstup vůči různým aktuálním událostem a tématům. Tak je tomu i nyní. V mém věku téměř pětasedmdesáti let si to snad můžu dovolit. Přesto jsem se dal ukecat jednou hezkou aktivistkou a v neděli dvacátého třetího června se půjdu na tu Letnou podívat. Neberte to, prosím, jako agitaci, ale jako nostalgickou vzpomínku jednoho bývalého pilného demonstranta, který je zvědavý, jak to dopadne...





Jak to vůbec celé dopadne?