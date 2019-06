Politické očistné lázně v barvách trikolóry

13. 6. 2019 / Jiří Hlavenka

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Vznik strany "Trikolóra" bude velice užitečný a očistný pro celou českou politickou scénu.

Pokud bude Junior v tomto úspěšný - a já mu to moc přeju - přetáhne ostatních stran to, co v nich voliči považují za nepřekonatelně odpudivé.