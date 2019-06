Strana pánů Klausů a SPOZ

11. 6. 2019 / Boris Cvek

V létě 2013 se spekulovalo, že případnou levicovou vládu po podzimních sněmovních volbách podrží strana prezidenta Zemana SPOZ. Prezident byl vysoce populární, hrál si na to, že svou mocí znemožnil pokračování neoblíbené pravicové vlády, neboť jmenoval svou vládu pod vedením Jiřího Rusnoka.

Když si na to vzpomenu, tak žasnu nad tím, že někdo může brát vážně nově vzniklou stranu bývalého prezidenta Klause a jeho syna. Klausovi st. se navíc od vzniku ODS nikdy nepodařilo podpořit žádný vskutku úspěšný politický projekt. Podporoval blok paní Bobošíkové, podporoval Petra Macha, nic z toho nebylo. Klaus ml. měl v rámci ODS jakýsi kontext poučené politické strany, která se chce očistit. Když se ale spojil se svým otcem a zaměřil se na lovení ve vodách krajní pravice, tak proti Tomiovi Okamurovi je v absolutně nevýhodné pozici.

Okamurovi voliči jsou přesvědčeni o zkorumpovanosti elit, o nutnosti vzít rozhodování do svých rukou pomocí přímé demokracie, chtějí lidovým hlasováním odvolávat politiky a dokonce i soudce, aby se – což je samozřejmě zcela iluzorní, ale nesjpíše hluboce autentické – mohli bránit proti systému. Klaus st. je naopak symbol systému. Pro emoce, které vzbuzuje Okamura ve svých voličích, nemůže být nikdo tak snadný terč jako Klaus st. Jakmile se Okamura bude cítit ohrožen, vytáhne kuponovou privatizaci, opoziční smlouvu a amnestii. Dokonce právě na politické angažovanosti Klause st. může Okamura upevnit identitu svých voličů, ujistit je, že jsou na správné straně.

Možná i proto má v nové straně obou Klausů být Klaus otec pouze expertem na zahraniční politiku, aby byl co nejvíce odstíněn od vnitropolitické minulosti. To se ale nemůže podařit, pokud se bude Okamura cítit opravdu ohrožen. Uvidíme, co nám ukážou první průzkumy preferenci politických stran. Podle mého skromného odhadu budou Klausové rádi, pokud překročí půl procenta podpory.