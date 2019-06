Assange je psychopat, ale americká obvinění vznesená proti němu jsou vážným ohrožením globální novinářské práce

14. 6. 2019 / Jan Čulík

Všechno, co píše Karel Dolejší ve svém článku "Zatčený Assange se nebude moci podílet na druhé Trumpově volební kampani" je pravda. Ale:







Američané obviňují Assangeho ze dvou věcí:







1. Že se neúspěšně hackersky pokusil ochránit Manningovou pokusem zlikvidovat informace o tom, kdo se dostal do počítačového systému Pentagonu. Je to součástí práce každého investigativního novináře, který se sn aží ochránit svého whistleblowera.







2. Dále ho žalují ze zveřejnění utajovaných informací. To dosud v Americe NIKDY NEBYL TRESTNÝ ČIN. Trestným činem tam vždycky bylo ukrást utajované informace, jejich zveřejnění v novinách nikoliv. Toto obvinění je nesmírně nebezpečné pro celý svět. BRZO BUDE V ČR TRESTNÝCH ČINEM ZVEŘEJNIT UTAJOVANÉ INFORMACE O BABIŠOVÝCH PODVODECH.



Nejde o údajný přínos Juliana Assange světové žurnalistice, jde ale o to, že způsob, jímž USA Assange kriminalizují, vyvolává precedens, který vážně ohrožuje investigativní žurnalistiku všude, včetně ČR. Divím se, že to Karel Dolejší nevidí. Chápu jeho důvodnou obavu z nebezpečí Ruska, nemělo by ho to ale zaslepovat vůči nebezpečí ze zkorumpovaného trumpovského ministerstva zahraničních věcí USA. To je skoro stejně tak závažné.





Zde je několik článků, které velmi přesvědčivě vysvětlují, proč případné Assangeho trestní stíhání v USA by bylo globální katastrofou pro novinářskou práci.