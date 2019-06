Hongkong: Šéfka tamější vlády odložila zákon o extradici

15. 6. 2019





Carrie Lam, šéfka hongkongské vlády, přiznala, že návrh zákona o extradici osob z Hongkongu k soudům v Číně "způsobil mnoho konfliktů"





Lamová se rozhodla schválení kontroverzního nového zákona o extradici odložit na dobu neurčitou. Došlo k tomu po celém týdnu obrovských protestů a pouličního násilí.

Na tiskové konferenci v sobotu, po třech dnech mlčení, Lamová konstatovala, že "dělala, co je v jejích silách", ale přiznala, že "zákon způsobil mnoho konfliktů". Legislativní proces bude zastaven bez jakékoliv lhůty, kdy by měl být obnoven, dodala. To má umožnit "konzultace" s hongkongskou společností.Další obrovská demonstrace se měla konat v neděli a hongkongská vláda se jí snaží tímto zabránit."Lamová se takto pokouší koupit si čas pro sebe a pro své pekingské kamarády," řekl Kenneth Chan, profesor na katedře vládní politiky na hongkongské baptistické univerzitě.Zdá se, že Lamová chce zákon jen odložit a doufám, že časem se rozmělní odpor proti němu. Legislativní orgány mají v červenci dovolenou, takže o zákonu by se nejdříve začalo jednat až na podzim.Podrobnosti v angličtině ZDE