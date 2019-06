Budoucí britský premiér (?) schválil po masakrech civilistů další dodávky zbraní Saúdské Arábii

12. 6. 2019



Boris Johnson, který je dosud nejpopulárnějším kandidátem na nového britského premiéra (bude ho volit 150 000 důchodců, tedy členů Konzervativní strany) ve funkci ministra zahraničí doporučil, aby Británie prodala Saúdské Arábii součástky pro bomby pro použití v Jemenu. Doporučil to několik dní poté, co v roce 2016 saúdský letecký úder proti továrně na zpracování brambor tam usmrtil 14 civilistů.

Boris Johnson také schválil prodej zbraní Saúdské Arábii v listopadu 2016, měsíc poté, co byl vybombardován pohřeb v městě Sana'a, při čemž zahynuly desítky truchlících osob.







Jeremy Hunt, další konzervativní uchazeč o místo britského premiéra, který v červenci 2018 převzal funkci britského minstra zahraničí po Johnsonovi, se vyjádřil, že by zastavení prodeje zbraní Saúdské Arábii bylo "morálním bankrotem", protože by Británie "přišla o vliv".

Odhaduje se, že od začátku saúdského bombardování Jemenu v březnu 2015 prodala Británie Saúdské Arábie zbraně v hodnotě více než 4,7 miliard liber (141 miliard Kč).















Podrobnosti v angličtině ZDE

Aktivisté obviňují tehdejšího ministra zahraničí z "naprostého nezájmu" o osud jemenských civilistů. Den poté, co Boris Johnson schválil prodej vojenského materiálu Saúdské Arábii, zasáhl saúdský letecký úder vesnickou školu v Jemenu. Vyvolalo to obvinění, že Británie se podílí na porušování mezinárodního humanitárního práva.Z emailu, datovaného 12. srpna 2016 vyplývá, že Johnson jím schválil prodej součástek pro bomby značky Paveway do Saúdské Arábie. O několik dní předtím koalice vedená Saúdskou Arábií obnovila letecké údery na město Sana'a. Zprávy z té doby uvádějí, že polovina usmrcených osob byly ženy. Den poté, co byl prodej bombových součástek Saúdské Arábii schválen, 13. srpna 2016, byla leteckým úderem zasažena škola. Bylo usmrceno 10 dětí a 20 dětí bylo zraněno.Johnson pak bránil prodej zbraní Saúdské Arábii. V září 2016 tvrdil, že saúdské bombardování Jemenu "neporušuje jasně mezinárodní právo".