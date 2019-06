Osobní šarm proměněný ve zbraň jako nový, nebezpečný nástroj tyranie

14. 6. 2019 / Jan Čulík





Potrhlí konzervativní poslanci dali při hlasování o kandidátech na budoucího britského premiéra lháři, podvodníku, lenochu a nekompetentnímu klaunovi Borisi Johnsonovi celých 114 hlasů. Neznamená to však stále ještě, zda se opravdu stane premiérem. Při všech předchozích volbách šéfa Konzervativní strany nikdy nevyhrál největší favorit. Ostatní kandidáti už nyní začali jednat, jak se proti Johnsonovi spiknout.



Že je Johnson nekompetentní, sobecký, sám sebou posedlý narcistní hlupák, jemuž nejde o nikoho jiného než o sebe, je známo. Evropský tisk vyjadřuje hrůzu nad tím, že by se Boris Johnson mohl stát budoucím britským premiérem. Charakterizuje ho jako notorického porušovatele jakýchkoliv příslibů, osobu neustále vyvolávající kolem sebe skandály a jako člověka, jehož "příchod do úřadu britského premiéra by byl katastrofou pro jeho zemi i pro Evropu."





Francouzský deník Le Monde, ve sžíravém komentáři, ve čtvrtek napsal, že Boris Johnson prokázal, že "je cizincem logice i pevnějšímu přesvědčení" a že jeho životní běh je bohatý na "podvádění, chyby a selhávání". Před referendem o brexitu r. 2016 šířil Boris Johnson "lži napsané na autobuse, přislíbil Británie, že se může ohledně brexitu vlk nažrat a koza zůstane celá, a přirovnal Evropskou unii k nacistické Třetí říši". Jako ministr zahraničí učinil Johnson svou zemi předmětem zesměšnění po celém světě, v důsledku svého amatérství, své drzosti a hlouposti. Johnson soupeří v populismu s Nigelem Faragem a jeho šovinistická rétorika slibuje Britům nerealistkou "slavnou globální budoucnost". Jeho hrozba odmítnout zaplatit Evropské unii 39 miliard liber na základě dávno podepsaných smluv by měla "nedozírné následky" pro mezinárodní důvěryhodnost Británie. Obdobně píše tisk i v mnoha dalších evropských zemích



Pro Johnsona hlasovali blázniví konzervativní poslanci, protože se bojí, že jim jinak Konzervativní stranu zničí populista Nigel Farage se svou Brexit Party, a domnívají se, že jedině Boris je může zachránit, aby nepřišli o své poslanecké místo. Jde jim, jako Borisovi, jen o ně samotné osobně, nikoliv o osud země, který se blíží ke katastrofě.



Komentátor Simon Jenkins varuje, že hlavní zbraní tohoto neschopného, prolhaného ješity, je jeho osobní šarm. Osobní šarm se v rukou lhářů jako Johnson proměňuje v nebezpečný nástroj tyranie. Z Johnsonova životopisu vyplývá, píše Jenkins, že Johnson je zcela nekompetentní, je líný, zhýralý a je to lhář, avšak veřejnost na to reaguje, že "je to náš lhář". Z deníku Times ho jako novináře pro jeho lhaní vyhodili a když byl v Bruselu jako novinář, drze si výmýšlel sprosté euroskeptické nesmysly. Jeho způsobem práce byl vždycky postoj stand-up komika: zábavný, nepředpověditelný, mírně nebezpečný.



Při nynější kampani před volbou šéfa Konzervativní strany a britského premiéra je Johnson ukrýván před médii a před veřejností! Organizátoři jeho kampaně se ho neodváží pustit před kamery, aby svou kampaň nezničil. Johnson se vychloubá, že byl "úspěšným primátorem Londýna". Je to naprostý nesmysl, konstatuje Jenkins a vypočítává šokující skandály, k nimž došlo za Johnsonova primátorství.



Simon Jenkins pokračuje, a zde je varování přesahující britskou politiku: Osobnost Borise Johnsona zjevně není radno podceňovat. Jak přestává být demokracie záležitostí zájmů a zdrojů, začíná záviset na sekundárních zdrojích, na úsilí přimět lidi, "aby se uvolnili" a "cítili se v pohodě" ohledně světa kolem nich. Voliči, jak se zdá, podporují takovou osobu, která nebere život příliš vážně a je výstředně nepředpověditelná. Lidé se rádi smějí politice a Johnson vypadá jako jeden z nich.



Politologové neberou osobní šarm vážně, dávají přednost integritě, pracovitosti, důslednosti - a charismatu. Avšak osobního šarmu silně a chytře využívali Ronald Reagan i Bill Clinton a nyní ho využívá herec-prezident na Ukrajině Volodymyr Zelensky. Osobní šarm, proměněný ve zbraň se stává novým nástrojem tyranie.



