V Hongkongu to skončí špatně

13. 6. 2019

Police fire rubber bullets and tear gas at protesters in the most visible challenge to China's rulers in a generation, @mattfrei reports:https://t.co/RoZvQZswru — Channel 4 News (@Channel4News) June 12, 2019

Hongkongská policie střílela na demonstranty gumovými projektily a slzným plynem. Bránili se deštníky. Zuřivě bojují statisíce lidí proti totalitním tendencím komunistické vlády v Pekingu, která chce Hongkongu vnutit deportační zákon, podle něhož by měli být obvinění deportováni z Hongkongu do Číny ke komunistickým totalitním soudům. Stát nechce ustoupit, i když se v Hongkongu pořádají nejrozsáhlejší demonstrace a protesty za posledních třicet let. Zřejmě to bohužel dopadne opravdu špatně. (JČ)



