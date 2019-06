Případ dvouletého mrtvého chlapce v mrazničce a postoj EU, nositele Nobelovy ceny míru

15. 6. 2019

Pia Klemp, kapitánka záchranné lodi Iuventa 10, která čelí možnému dvacetiletému vězení za to, že zachránila 6000 lidí před utopením ve Středozemním moři, obvinila Evropskou unii, že nechává lidi zemřít a italské úřady z toho, že kriminalizují solidaritu.



Pětatřicetiletá Klempová je nyní obviněna, že spolu s devíti dalšími osobami napomáhala "ilegální" migraci tím, že zachraňovala ve Středozemním moři lidi v nebezpečí, kteří se snažili dostat z libyjského pobřeží do Evropy. Žádná "ilegální migrace" neexistuje - každý má podle Ženevských dohod právo překročit jakékoliv hranice a požádat o ochranu a azyl.



Důkazy, které zveřejnily italské úřady, které tvrdí, že záchranáři spolupracovali s pašeráky lidí, shledali loni akademici z Goldsmith University nepřesvědčivými. Loď Iuventa byla před dvěma lety zkonfiskována. Žaloba dosud nebyla zformulována.



Klempová z Bonnu v Německu konstatovala, že se připravuje se svými kolegy na dlouhou právní bitvu. Dostala informace, že italští prokurátoři její případ nezruší a že bude pravděpodobně postavena před soud.



Právníci desítce obviněných oznámili, že mohou být odsouzeni až na dvacet let do vězení a k pokutě 15 000 euro za každou osobu přivezenou do Itálie.



Italský ultrapravicový ministr vnitra Matteo Salvini požadoval loni, aby byla za svou záchranu uprchlíků Klempová uvězněna.



Klempová se připravuje na léto sbírání finanční podpory. Bude zřejmě potřebovat pro zaplacení obhajoby až půl milionu euro. Klempová zdůraznila, že italské úřady se snaží zkriminalizovat záchranáře v rámci širšího úsilí "stigmatizovat uprchlíky".



"V žádném případě nejdu do vězení za to, že jsem lidem zachránila život," řekla Klempová. "Je to na tolika úrovních naprosto absurdní věc. A nikdy nepřijmu nic jiného než osvobození."



Iuventa, bývalá rybářská loď celkem zachránila na moři 14 000 osob. Její posádky těsně spolupracovaly s italským námořním záchranným koordinačním centrem. Nacházela potápějící se pašerácké lodi a informace předávala evropským vojenským plavidlům či italským pobřežním strážím.



Klempová byla kapitánkou této lodi během dvou misí v létě 2017, kdy během jediného dne bylo zachráněno 3800 lidí.



Italská vláda zuřila nad tím, že jsou zachraňovány velké počty lidí a přiváženy do italských přístavů. Zuřila také nad tím, že evropská sedmadvacítka Itálii v této věci odmítla jakoukoliv pomoc. EU uzavřela dohodu s libyjskými pobřežními hlídkami, polovojenskou neoficiální organizací, v jejímž rámci EU financuje chytání uprchlíků u libyjských břehů a jejich umisťování do šokujících, vražedných vazebních středisek.



Po politické změně v Itálii v srpnu 2017 byla loď Iuventa zkonfiskována v přístavu Lampedusa a zkonfiskovány byly i telefony a palubní počítače. Později vyšlo najevo, že posádka lodi byla odposlouchávána a že na dalších záchranných lodí byli umístěni udavači.



V oficiálních dokumentech týkajících se konfiskace lodi bylo tvrzení, že záchranáři spolupracovali s pašeráky lidí ve snaze zajistit, aby jejich čluny byly po záchraně vraceny do Libye. To je obvinění, které záchranáři důrazně odmítají.



Klempová, která dříve pracovala v oblasti ekologické ochrany námořní fauny a flóry, pokračovala v záchranných operacích na jiné lodi až do června loňského roku, kdy ji právníci informovali, že riskuje uvržení do vazby, pokud ji Itálie nalezne ve svých vodách.



Klempová zdůrazňuje, že její zážitky ze Středozemního moře způsobily, že je rozhodnuta široce medializovat utrpení lidí prchajících z Libye a vinu Evropské unie a italské vlády.



Konstatovala: "Měli jsme případ, kdy jsme se snažili oživit dvouletého chlapce. Nepodařilo se nám to. Libyjské pobřežní stráže bránily plavbě uprchlíků a dělaly vše, co je v jejich silách, aby je nuceně vrátily do Libye. Poškozovaly záchranné lodě a mnoho lidí zůstalo ve vodě. Italské a francouzské válečné lodě se záchranou nepomohly. Asi 40 lidí bylo odvezeno zpět do Libye, 40 se utopilo a 60 jsme měli na naší lodi, včetně toho dvouletého chlapce, kterého jsme museli několik dní mít v mrazničce. Evropa nám neposkytla bezpečný přístav, kde bychom mohli přistát, a tak jsme zůstávali několik dní v mezinárodních vodách s tím chlapcem v mrazničce a jeho matkou na palubě, a já bych opravdu ráda věděla, co řeknete té ženě, jejíž dítě je ve vaší mrazničce, o Evropské unii, která dostala Nobelovu cenu míru."



Ve středu tento týden určily libyjské úřad Tripolis jako "bezpečný přístav" pro vylodění 52 lidí, zachráněných nevládní organizací Sea-Watch. Sea-Watch to odmítla a směřuje se zachráněnými lidmi do italského přístavu Lampedusa.



"Pokud ta ilegální nevládní loď neposlechne a ohrozí životy imigrantů, bude se z toho plně zodpovídat," řekl Salvini, který opakovaně zdůrazňuje, že italské vody jsou pro nevládní záchranné čluny uzavřeny. Je to flagrantním porušením Ženevských dohod.





