Změna klimatu může zničit evropskou politickou třídu

12. 6. 2019

Pokud významná část populace vyjadřuje ve volbách nespokojenost s prací vlády, jako špičkový politik můžete reagovat různými způsoby, napsala Karin Jankerová. Můžete oznámit, že to bude mít následky. Můžete se ptát sami sebe a zkoumat, jak jste přišli o hlasy. Nebo se můžete označit za oběť "výroby mínění" a doufat, že si nikdo nevšimne, že nereagujete na podložnou kritiku zmíněné části populace.

To poslední udělala Annegret Krampová-Karrenbauerová - lídryně CDU a Angelou Merkelovou vybraná následnice ve funkci kancléřky - pokud jde masivní ztrátu mladých voličů v evropských volbách.

Bezmocný návrh Krampové-Karrenbauerové zakázat influencery na netu nejen že přehlíží právo na svobodu projevu, ale jde také proti životní realitě těch, kdo vyrůstali s internetem. Influenceři si přejí, aby se Německo stalo uhlíkově neutrální zemí v roce 2035, ne 2050, jak Berlín zamýšlí. Hovoří o nevratnosti klimatu a znečištění prostředí, což v jejich očích je odpovědností vlády.

Z reakcí populárních stran je jasné, že nemají pojem o tom, jak existenciálně je mladší generace ovlivněna změnou klimatu. Odcizení mezi mladými a lídry je vážné. Mnozí ve věku 18-29 let se cítí se svými znepokojeními a obavami opuštěni. A k tomu dochází u vlády, kterou si sami zvolili. Ve volbách roku 2017 CDU vedla s 25 % voličů této věkové skupiny. Zelení naopak získali jen 12 % hlasů mladých voličů.

O dva roky později se všechno změnilo a příčinou je změna klimatu. Zelení si v eurovolbách připsali 1,25 milionu voličů SPD, 1,11 voličů CDU a celkově 33 % mladých voličů.

Výsledky nelze vysledovat k volebnímu videu na YouTube. Zelení nejen že skórovali u velmi mladých voličů, ale také získali více voličů než CDU mezi všemi lidmi mladšími 45 let. Jen nejstarší generace, prarodiče dnešních YouTuberů, se drží CDU a její sesterské strany CSU. Ale jak dlouho ještě? Změna klimatu vévodí seznamu obav rostoucí části populace.

Skutečná změna si nežádá nic menšího než nový sociální kontrakt.

A to znamená příležitost pro CDU nebo SPD. Ale nevypadá to, že by se slábnoucí koalice chtěla této příležitosti chopit. Sigmar Gabriel z SPD a Armin Lashet z CDU doporučili, aby jejich strany nesoupeřily se Zelenými a místo toho se soustředily na jiná témata. Taková prohlášení dokazují nedostatečný vhled do naléhavosti toho, co je v sázce: A tím je sama obyvatelnost planety.

Ochrana klimatu není téma týkající se speciálních zájmů, které lze ponechat jediné straně. Ti kdo s ním takto zacházejí nepochopili, že tento problém nezmizí. Změna klimatu rozhodne o politice v Německu a Evropě na celé generace a ovlivní další oblasti, od migrace až po sociální spravedlnost.

Podrobnosti v němčině: ZDE