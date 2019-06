Rusové si ve snaze udržet životní standard berou rekordní spotřebitelské úvěry

12. 6. 2019

Objemy individuálních úvěrů v Rusku vyrovnaly rekord z roku 2012. A bez ohledu na to, že centrální banka se několikrát pokusila ochladit trh s ohledem na rizikové koeficienty spotřebitelských úvěrů. Experti jsou toho názoru, že situace může přinutit regulátora k výraznému zpřísnění normativu, a to ještě do konce roku, informuje Světlana Samusevová.



Podle údajů analytické agentury Frank RG během letošního dubna půjčily banky občanům 447,9 miliard rublů, což je od počátku roku 2012 rekordní údaj. Meziroční nárůst činí 27 %, z toho v segmentu nezabezpečeného spotřebitelského kreditu 29,3 %. Tento ukazatel vytrvale roste od září roku 2017. Experti se domnívají, že pokračující růst výdajů může být spojen s řadou faktorů. "Z jedné strany poptávka po spotřebitelských úvěrech zůstala především vysoká, v podmínkách chybějícího růstu reálných příjmů se občané přiklánějí k úvěrování kvůli udržení navyklé úrovně výdajů," říká rozvojový ředitel BKS Premier Anton Graborov. Také je letos plánováno zvedení dodatečných omezení pro úvěry poskytované soukromým osobám, takže je možno, že banky zvyšují objemy úvěrů preventivně. Bankéři potvrzují, že až dosud nezaznamenávají tlak na kapitál. Nicméně je velmi pravděpodobné, že pokud banky v blízké době samostatně nezpřísní podmínky úvěrování, regulátor zasáhne. Podrobnosti v ruštině: ZDE

