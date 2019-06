Studie: Dvě hodiny v přírodě vám podstatně zlepší zdraví

18. 6. 2019





Podle vědců prostě i jen sezení v přírodě přináší podstatný duševní i fyzický prospěch



Na základě pohovorů s 20 000 lidmi v Anglii o tom, co dělali v předchozím týdnu, vědci zjistili, že kdo netráví alespoň dvě hodiny týdně v přírodě, má zdravotní problémy a je nespokojen se svým životem. Naproti tomu jen sedmina lidí, kteří tráví alespoň dvě hodiny týdně v přírodě měla tyto potíže.

Ohromilo nás, že to platí pro všechny kategorie, pro mladé i staré, pro chudé i bohaté, pro lidi z měst i lidi z vesnice, konstatovali vědci. Nemusíte se pohybovat - stačí jen sedět na lavičce.Nevadí také, zda trávíte celé dvě hodiny týdně v přírodě v kuse, anebo je to rozděleno na řadu kratších návštěv venku. Je jedno, jestli jdete do městského parku, do lesa nebo na pláž.Studie nezkoumala, co je příčinou toho, že má pobyt v přírodě na lidi tak pozitivní dopad. Je ale pravděpodobné, že jde o ticho a klid. "Většina lidí je neustále ve stresu a pod nějakým tlakem. Takže když jste v přírodě, je ticho, relaxujete a máte čas si věci zpracovat."Bylo také zjištěno, že je velmi důležitá biodiverzita. Míra stresu u lidí klesá, pokud stráví čas v přírodní rezervaci.V poslední době se šíří japonská móda "shinrin-joku" - "lesní koupání". Znamená to, že jste prostě v lese - lehnete si tam třeba na trávu. Má to pro lidi rozsáhlý psychofyziologický prospěch.Podrobnosti v angličtině ZDE