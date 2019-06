Britský konzervativní ministr vnitra podepsal americkou žádost o deportaci Assangeho

13. 6. 2019

Britský konzervativní ministr vnitra Sajid Javid podepsal americkou žádost o deportaci Juliana Assangeho do USA. Tam má být souzen za údajné "počítačové hackerství".Javid konstatoval, že "teď je to na soudech". Javidovo rozhodnutí umožňuje britskému soudu, aby zakladatele WikiLeaks Julian Assange byl deportován do USA.Assange čelí 18 obviněním, které vydalo americké ministerstvo spravedlnosti. Mezi nimi jsou kontroverzní obvinění podle zastaralého Zákona o špionáži z první světové války. Americké ministerstvo spravedlnosti za Trumpa tak kriminalizuje a vážně ohrožuje normální novinářskou práci, jak na to poukázaly mnohé novinářské celebrity.Švédský soud v Uppsale minulý týden oznámil, že Assange nemusí být deportován do Švédska.Podle právníka Thomase Garnera je Javidova certifikace deportačního procesu pouze "prvním procedurálním krokem". "Bude to trvat mnoho měsíců, než dojde k slyšení u magistrátního soudu a pak samozřejmě se obě strany mohou proti rozhodnutí soudu odvolat."Podrobnosti v angličtině ZDE