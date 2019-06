Trump v Irsku: Myslel si, že Irové chtějí na hranici se Severním Irskem postavit zeď jako on na hranici s Mexikem

5. 6. 2019

Donald Trump has compared the post-Brexit Irish border with his own planned wall for the US border with Mexico.



"Myslím, že věci tady v Irsku dopadnou všechny velmi dobře, také pro vás s vaší zdí, vaší hranicí," řekl Trump před novináři po příletu do Irské republiky. "My máme také problém s hranicí v USA, a vy máte problém tady. Ale dovídám se, že to všechno dopadne velmi dobře."Irský premiér Leo Varadakar pak vysvětlil, že se právě snaží NEMÍT zeď na hranici se Severním Irskem, že se tu hranici po případném brexitu snaží udržet otevřenou. Trump to přijal a pokračoval: "Ano, ano. Tak, jak to teď funguje, je to dobré, a vy se budete snažit to tak udržet. Vím, že je to v souvislosti s brexitem velmi sporný problém. Jsem si jist, že to dopadne velmi dobře. Vím, že jsou na to velmi soustředěni."Na otázku, zda je podle Trumpa brexit problémem pro Irskou republiku, Trump odpověděl:Myslím, že to bude dobrou věcí. Velkou věcí bude vaše hranice a doufejme, že se to vyřeší a myslím si, že se to vyřeší. Mnoho dobrých mozků uvažuje o tom, jak to udělat. A bude to v pořádku. Myslím, že nakonec to bude velmi, velmi dobré pro Irsko. Ten problém hranice se vyřeší."