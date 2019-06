Macron Trumpovi: Splňte příslib Normandie

7. 6. 2019





Francouzský prezident Emmanuel Macron při vzpomínkových akcích na 75. výročí invaze západních spojenců protiněmeckým nacistům v "Den D" požadoval přímo od Donalda Trumpa, aby Trump splnil "příslib Normandie" a podpořil základ poválečného míru, jako jsou organizace Evropská unie a NATO.

Macron zároveň upřímně poděkoval odvaze amerických vojáků, avšak přitom energicky požadoval od Bílého domu, aby začal znovu podporovat zásady multilateralismu.V projevu před 15 000 lidmi, kteří se shromáždili na americkém hřbitově a památníku v Colleville-sur-Mer, kde je pohřbeno 9387 amerických vojáků, usmrcených při invazi do Normandie, Macron se opakovaně na Trumpa obracel jménem a obracel se přímo tváří v tvář Trumpovi, který seděl vedle něho."Milý Donalde Trumpe, Spojené státy nejsou nikdy větší, než když bojují za svobodu jiných. Spojené státy nejsou nikdy větší, než když projevují svou loajalitu. Loajalitu vůči univerzálním hodnotám, které bránili američtí Otcové zakladatelé, když před více než dvěma a půl stoletími přišla Francie na pomoc americké nezávislosti. To, co vám dlužíme, je prokázat, že stojíme za dědictví míru, které jste nám zanechali.Stát za příslib Normandie znamená nikdy nezapomínat, že svobodní lidé, když spojí své síly, mohou překonat všechna protivenství. Nikdy nepřestaneme prosazovat alianci svobodných národů. To učinila vítězná strana, když založila Spojené národy, Severoatlantické společenství. To se stalo o několik let později, když evropští politikové založili Evropskou unii. Poučení z Collevile-sur-Mer je jasné: Svoboda a demokracie jsou nedělitelné."Trump, který v minulosti charakterizoval NATO jako organizaci, která přežila svůj účel, a který se během své návštěvy v Británii setkal s ultrapravicovými protievropskými předáky, jako je Nigel Farage, nenabídl žádnou viditelnou reakci kromě trapného úsměvu.Macron ve svém projevu opakovaně zdůrazňoval vděčnost Francie a pocit závazku vůči těm, kteří bojovali a zemřeli, aby osvobodili jeho zemi a Evropu od Hitlerova Německa."Jménem Francie se skláním před jejích hrdinstevím," řekl Macron, než vyznamenal na ceremonii pět veteránů, všichni to byli devadesátníci, nejvyšším francouzským vyznamenáním Légion d'honneur. "Víme, za co vděčíme vám veteránům: za naši svobodu. Jménem svého národa vám chci jen říci: Děkuju vám."Podrobnosti v angličtině ZDE