Rozhovor Britských listů 222. Jsem zatracený udavač

Jsme okupováni či uzurpováni Západem a bylo by to pod Čínou či Ruskem daleko lepší? Je Bohumil Kartous jako mluvčí Českých elfů udavač, protože se tím, že poukazuje na nesmysly a lži na internetu, identifikuje s dnešním "nepřátelským" režimem České republiky? Je česká státní moc vůči společnosti zlá a kdo upozorňuje na nedodržování zákonů, je udavač? Je demokracie absolutní svoboda a nemáte žádné povinnosti, nic dodržovat nemusíte a máte právo šířit jakékoliv lži a jakoukoliv nenávist? Je trvalá, nizká, všudypřítomná míra rasistické nenávisti škodlivá, protože své oběti odlidšťuje? Jestliže budete nadávat židům či muslimům na internetu, nesete odpovědnost za to, že zase jednou nějaký vězeňský dozorce v paneláku v Mostě zastřelí Roma "jako psa"? O tom a o dalších tématech hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s Bohumilem Kartousem. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 7. června 2019.