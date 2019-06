Může být příští německý kancléř ´zelený´?

10. 6. 2019

Zatímco klesají preference vybrané následnice Angely Merkelové a středolevicová SPD se rozkládá, přibývá spekulací o tom, že příští německý kancléř může vzejít ze strany Zelených, píše Hui Min Neo.

Environmentální uskupení od evropských voleb koncem května zaznamenává rostoucí podporu, která ještě posílila kvůli školním stávkám za klima.

Zelení s rekordními preferencemi 20,5 % přeskočili středolevicovou SPD a umístili se v eurovolbách na druhé pozici.

Od té doby několik průzkumů situovalo Zelené na stejnou úroveň s aliancí CDU/CSU - a jeden jim dokonce přiřkl 1 % náskok.

Když čísla naznačují, že by Zelení mohli dosáhnout na nejvyšší úřad v Německu, spekuluje se, který ze dvou spolupředsedů - Annalena Baerbocková nebo Robert Habeck - by mohl usednout do kancléřského křesla.

