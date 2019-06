Itálie: Salvini útočí na soudkyně

7. 6. 2019





Matteo Salvini, italský ultrapravicový ministr vnitra, ohrožuje nezávislost italského soudnictví. Salvini zaútočil na tři soudkyně, které se postavily proti jeho fundamentalistické protiimigrační politice.



Ve svém boji proti soudcům konstatoval Salvini, že požádá státní prokuraturu, aby zkoumala, zda se soudci měli zdržet a neměli vydat rozsudky v případech týkajících se imigrantů, protože jejich názory jsou v rozporu s italskou vládní politikou ohledně bezpečnosti a imigrace.

Luciana Breggia, soudkyně ve Florencii, a Matidle Betti, soudkyně v Bologni, odmítly přijmout odvolání ministerstva vnitra proti rozhodnutí, které dovolilo žadatelům o azyl, aby byli zapsáni do seznamu občanů v obou městech. Rosaria Trizzino, předsedkyně toskánského regionálního administrativního soudu, vetovala vytvoření tzv. "rudých zón" - oblastí uzavřených drobným zlodějíčkům - ve Florencii.Salvini se vyjádřil, že důkazy, že zmíněné soudkyně sympatizují s uprchlíky, lze lehce zjistil prohledáváním internetu pomocí Googlu. Zaútočil na Breggiovou, že pokud chce měnit zákony, ať kandiduje ve volbách. Více než 4500 lidí reagovaly na Salviniho útok na Twitteru a mnoho z nich soudkyni vyhrožovalo smrtí.Silvia Albano, římská soudkyně a členka správní rady Národní asociace soudců, konstatovala že Salviniho útoky jsou velmi vážnou záležitostí."Výroky ministra vnitra jsou zastrašující, vyhrožujíci a ochromují nejen zákonnost, ale i hodnoty italské ústavy," konstatovala. "Ohrožovat svobodu soudců znamená ohrožovat svobodu všech občanů, nemluvě o tom, že ministr vnitra by měl zaručovat bezpečnost soudců."Salvini se neustále vychloubá, že jeho příkaz uzavřít italské přístavy uprchlíkům zastavil migraci do Itálie a snížil počet utopených lidí. V květnu se vytahoval na Twitteru, že v roce 2019 se ve Středozemním moři utopili "jen dva uprchlíci". Mezinárodní organizace pro migraci konstatuje, že se jich utopilo letos do května 500.Ze studie italského Ústavu pro mezinárodní politická studia, založené na údajích italského ministerstva vnitra, vyplývá, že ve Středozemním moři se utopil od letošního ledna do dubna každý osmý uprchlík, který se pokusil vyplout do Itálie z Libye.Tuto středu se potopil nedaleko libyjského pobřeží člun s asi 80 uprchlíky, uvádí německá nevládní organizace Seawatch. Lidé se pohřešují a někteří se utopili, konstatovala tato organizace.Podrobnosti v angličtině ZDE