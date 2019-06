Dánští nacionalisté drtivě prohráli všeobecné volby

6. 6. 2019

Foto: Mette Frederiksen, šéfka dánských sociálních demokratů



Dánští nacionalisté tvrdě prohráli středeční všeobecné volby. Zvítězili sociální demokraté, které vede jednačtyřicetiletá Mette Frederiksen. Získali 25,9 procent voličských hlasů. Přislibili voličům více sociálních dávek, které se budou financovat vyššími daněmi, částečně směřujícími na finanční průmysl. Frederiskenová bude nejmladší premiér v historii Dánska a bude teprve druhou ženou v čele dánské vlády.

Ultrapravicová Lidová strana ztratila podporu, protože její politiku částečně převzaly dánské mainstreamové strany a na ultrapravici jí konkurují dvě nové extremistické ultrapravicové strany. Strana pod názvem Stram Kurs (Tvrdá linie), požaduje zákaz islámu a deportaci statisíců muslimů. Získala ve volbách 2 procenta voličů.







Vítězství sociálních demokratů ve středečních všeobecných volbách v Dánsku je už třetím výrazným vítězstvím levice ve Skandinávii, poté, co levice nedávno zvítězila ve volbách i ve Švédsku a v Dánsku.Frederiksenová je výjimečná v historii sociálních demokratů tím, že schválila trochu přísnější předpisy pro zahraniční pracovníky, avšak nestigmatizuje muslimy tak, jak to činí dánští nacionalisté. Antiimigrační Lidová strana katastrofálně ve volbách propadla. Získala jen 8,7 procent hlasů. Znamená to, že pravostředová koalice premiéra Larse Lokkeho Rasmussena ztratila podporu parlamentu a musí rezignovat.Z výsledků voleb vyplývá, že dánští voliči už mají plné zuby ultrapravicové dánské Lidové strany. I premiér dal najevo, že podle jeho názoru jsou nové dánské imigrační zákony příliš drakonické, poté, co zjisti, že americká absolventka Harvardské univerzity, snoubenka jeho vlastního devětadvacetiletého syna, nedostala povolení k pobytu v Dánsku.Dánská Lidová strana, která vznikla r. 1995, prohrála ve středečních volbách nejvíce. Ztratila více než polovinu své voličské podpory. V roce 2015 ji podpořilo více než dvacet procent dánských voličů, kteří jí dali mandát prosadit tvrdě protiimigrační politickou linii. Nyní ale mají dánští voliči jiné starosti, zejména se obávají katastrofy globálního oteplování. Zakladatel ultrapravicové Lidové strany Pia Kjaersgaard vyvolal vůči sobě nedávno posměch, když obvinil z propadu popularity Lidové strany "klimatické blázny".I když sociálnědemokratický "rudý blok" levicových stran získal 91 křesel v dánském parlamentě, který má 179 křesel, a Rasmussenův pravicový "modrý blok" jen 75 křesel, Mette Fredriksenová, šéfka sociálních demokratů, uvedla, že utvoří menšinovou vládu, která bude usilovat o podporu od ostatních stran v parlamentě pro jednotlivá témata. Utvoření levicové vládní koalice by bylo obtížné, protože ostatní levicové strany nepodporují kontroverzní protiimigrační politiku sociálních demokratů.Dánští sociální demokraté zdůrazňovali v předvolební kampani nutnost boje proti globálnímu oteplování a obranu obdivovaného dánského sociálního státu. Přislíbili zvrátit škrty ve školství a ve zdravotnictví, ale udržet nepřátelský postoj vůči imigraci.Nedávno zvítězili sociální demokraté ve volbách ve Finsku na základě příslibu, že zvýší daně a posílí tak sociální stát, a švédská centristická levice se udržela u moci pomocí příslibů reformy sociálního státu.Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 57 procent dánských voličůl požaduje, aby nová vláda dala přednost boji proti globálnímu oteplování. Ve věkové kategorii lidí od 18 do 35 let to požaduje 69 procent voličů.Mainstreamové politické strany v Dánsku v posledních letech zaujaly tvrdě protiimigrantské postoje, které předtím zastávala jen ultrapravice. To vedlo k výraznému zvýšení rasismu a diskriminace menšin v Dánsku. Friedriksenová odmítla kritiku této politiky. Ostře kritizován je "zákon o cennostech", který umožňuje dánské policii konfiskovat uprchlíkům jejich cennosti.