Athénami prošel mnohatisícový pochod důstojnosti a radosti Athens Pride 2019

10. 6. 2019 / Otakar Bureš

Bylo to i na podporu súdánského povstání





Jsem rád, že dnes mohu dodat pár dojmů z Řecka (a doufám, že to tentokrát věci budoucí nepopřou), kde je v tomto směru jasná progresivní tendence. Ulice dnes tisíce lidí zaplavily radostí, kterou svobodně vyjadřovaly. Takto mají ulice vypadat - ulice života, sdílení, tvorby, diskuzí a hádek. Ne ulice strachu, dohledu, aut a reklam. (Zbývá však samozřejmě pomoci těm, kdo na ulicích i jinde přežívají - a to všem, ať už jsou odkudkoli.)





Ale situace samozřejmě není ani jednoznačná, ani jednoduchá. Téma transgender i heterosexuálních lidí realisticky problematizuje třeba film Strella, jeden z velkých projevů řeckého filmařství poslední doby (vyznačuje se nízkonákladovostí, točí se v jednoduchých interiérech, reflektuje patologie mezilidských vztahů), i když na pozadí "krize" nechává do hry vstupovat snové momenty. Na pozadí těchto filmů lze číst, že patriarchát, demagogie pravice, části levice a církve a těžko uchopitelná obojetnost kapitálu jsou stále překážkou rovnosti a emancipace.







Nedávno jsme si připomněli třicet let od státních vražd na Náměstí brány nebeského klidu v Pekingu. V posledních dnech je obdobná situace v Súdánu, kde nyní umírají stovky lidí státním terorem. Protestují studenti, stávkují pracující. Mnoho těl postřílených demonstrantů bylo údajně vhozeno do Nilu. Ne vždy ten, kdo právo určuje, v právu je. Skandální je, že porážka Omara Bašíra některým lidem na Západě stačí a před novým násilím zavírají oči. Na podporu Súdánců, protestujících proti diktatuře, se přidala i řecká pouliční solidarita. Ale to nestačí!