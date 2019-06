Muslimský primátor Londýna Trumpovi: Jen slabí muži se bojí silných žen

4. 6. 2019

Women have the right to autonomy over their own bodies and their reproductive rights should be protected – in London, the USA, everywhere. pic.twitter.com/5M04P5LKdE — Mayor of London (@MayorofLondon) June 3, 2019

Milý Trumpe!Pane prezidente Trumpe, jestliže se na tohle díváte, vaše hodnoty a to, co zosobňujete, jsou naprostým opakem hodnot Londýna a hodnot této země. My zastáváme názor, že diverzita není slabost. Diverzita, kulturní rozrůzněnost, to je síla. My respektujeme ženy. A zastáváme názor, že jsou si rovny mužům. Jsme přesvědčeni, že je důležité bránit práva nás všech, především práva zranitelných lidí a lidí odsunovaných na okraj společnosti. Když jste prezidentem USA, máme obrovskou roli vůdce. Máte také obrovskou platformu, lidé sledují, co děláte. To, čeho jste svědkem v USA za posledních několik let je likvidace velké části pokroku dosaženého v předchozích desetiletích, a je opravdu důležité jít dál kupředu. Vidíme, že v USA se likvidují porodní práva žen. Jsme v takové situaci nyní, že v některých amerických státech je téměř nemožné, aby žena šla na potrat. Stačí pohlédnout do historie, abychom si uvědomili následky toho, když ženy nemají právo rozhodnout o vlastním těle. Nemůžeme si dovolit návrat k ilegálním, pokoutním potratům. Nemůžeme si dovolit návrat do minulosti, kdy ženy neměly právo rozhodovat o svém těle. Je opravdu důležité, abychom podpořili ženy v USA.Úsilí za genderovou rovnost by nemělo být pouhým úsilím za ženy a dívky. Všichni bychom měli být feministy, a to platí i pro muže a chlapce. Právě Malala Yousafzai, nositelka Nobelovy ceny, řekla, "jak můžeme mít všichni z nás prospěch, když je polovina z nás zadržována?" Proto je v zájmu nás všech být feministy.Pokud jste přesvědčen, že je nesprávné, že existuje nerovnost pohlaví, jestliže jste přesvědčen, že je nesprávné, že ženy vydělávají méně než muži, jestliže jste přesvědčen, že jsou ženy v roce 2019 stále ještě terčem diskriminace, pak jste feministou.JEN SLABÍ MUŽI SE BOJÍ SILNÝCH ŽEN