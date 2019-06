Jak Velká Británie okradla Indii a lhala o tom

4. 6. 2019

Nový výzkum zveřejněný Columbia University Press, který provedla respektovaná ekonomka Utsa Patnaiková, vychází z podrobných údajů týkajících se obchodu a daní britské koloniální správy v Indii. Patnaiková dospěla k závěru, že Velká Británie z Indie mezi lety 1765 a 1938 odčerpala 45 bilionů liber. Jedná se o ohromující sumu peněz, která by více než 17krát pokryla HDP Velké Británie.

Jak k tomu vlastně došlo? Stalo se to prostřednictvím nespravedlivě nastaveného obchodního systému. Východoindická společnost třetinu vybraných daní použila na nákup indického zboží pro britskou spotřebu. Jinými slovy: britští obchodníci obdrželi indické zboží prakticky zdarma, místo aby za něj zaplatili ze svých kapes. Byl to skutečně grandiózní podvod.

Některé z ukradeného zboží bylo upotřebeno přímo ve Velké Británii a další bylo za vyšší cenu exportováno do jiných zemí. Tento zkorumpovaný systém umožnil Londýnu získat obrovské jmění. Velká Británie použila nečekané bohatství na páchání imperiálního násilí v Indii (potlačení indické vzpoury v roce 1857) i jinde (invaze do Číny ve 40. letech 19. století). Podle Patnaikové byly náklady na imperiální výboje mimo Indii do značné míry zaplaceny indickými daňovými poplatníky.

Británie těchto peněz použila i na expanzi kapitalismu v Evropě a v zemích, které osidlovala, například v Kanadě a Austrálii. Kdyby Indie směla investovat výnosy ze svých daní a finance získané v zahraničí do vlastního hospodářského rozvoje – tak jako Japonsko – tato země by se bývala mohla stát ekonomickou mocností. Navíc by nedošlo ke staletím chudoby a utrpení. Velká Británie ve skutečnosti nefinancovala Indii, nýbrž naopak, jak konstatuje Patnaiková.

Více informací v angličtině ZDE