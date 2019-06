Londýnský primátor: Donald Trump je jako fašista z dvacátého století

2. 6. 2019

BREAKING: The Trump Baby blimp was just approved to fly over the city of London during Trump’s upcoming visit! 🇺🇸🇬🇧 #BabyBlimp #TrumpBabyBlimp pic.twitter.com/i1APxtKD9O

Viktor Orbán v Maďarsku, Matteo Salvini v Itálii, Marine le Penová ve Francii a Nigel Farage zde v Británii používají totéž konfliktní výrazivo jako fašisté ve dvacátém století, ve snaze získat podporu, ale mají nové vysoce škodlivé metody jak své výroky komunikovat. A získávají vliv a moc v místech, kde by to ještě před několika lety bylo nemyslitelné.Trump je také člověk, který se pokusil zneužít strachu Londýňanů po děsivém teroristickém útoku na naše město, rozšířil tweety britské ultrapravicové organizace, odsoudil jako fake news spolehlivé vědecké důkazy varující před hrozbou globálního oteplování a nyní se bezostyšně snaží zasahovat do voleb šéfa Konzervativní strany svou podporou pro Borise Johnsona, protože se domnívá, že by mu to přineslo v britském premiérském úřadě spojence pro jeho konfliktní agendu.V sobotu Trump porušil diplomatické konvence, které požadují, aby šéfové států nezasahovali do domácí politiky jiných zemí, zejména před jejich návštěvou v těch zemích, tím, že podpořil kandidaturu Borise Johnsona na funkci britského premiéra. Označil také vévodkyni ze Sussexu jako "zlou". Megan Markle se totiž vyjádřila, že pokud Trump zvítězí v amerických prezidentských volbách, ona se přestěhuje z USA do Kanady. Trump se také vyjádřil, že by chtěl "poznat" Jeremyho Corbyna, než s ním bude sdílet jakékoliv americké výzvědné informace, a navrhl, aby Nigel Farage vyjednával s Bruselem ohledně toho, jaký brexit chce.Nad centrem Londýna bude během Trumpovy návštěvy umístěna šestimetrová nafukovací loutka Trumpa jako mimina. Očekává se, že se demonstrace proti Trumpovi účastní asi čtvrt milionu lidí.Podrobnosti v angličtině ZDE