Británie: Podle jednoho průzkumu by Brexit Party vyhrála všeobecné volby, proevropské strany jsou nejednotné

3. 6. 2019





I když celkem mají strany, požadující setrvání Británie v EU podporu 33 procent voličů, v britském většinovém systému se to nesečte.



Z průzkumu veřejného mínění provedeného společností Opinium poprvé vyplynulo, že by Brexit Party Nigela Farage v Británii vyhrála všeobecné volby do Dolní sněmovny.



Podpora Farageovy Brexit Party stoupla na 26 procent. Brexit Party nemá žádný program, nemá infrastrukturu a není to politická strana, ale firma. Její struktura byla vytvořena za pomoci sociálních sítí na internetu. Stoupenci přispívají finančnímí částkami a rozhodující slovo má šéf firmy Farage.





Labouristická strana se umístila na druhém místě s 22 procenty, ale její podpora za posledních čtrnáct dní poklesla o 7 procentních bodů. Konzervativci mají podporu 17 procent, jejich podpora poklesla o 5 procentních bodů, a proevropští liberální demokraté jsou na 16 procentech, jejich podpora stoupla o pět bodů.



Podle jiného průzkumu veřejného mínění se na prvním místě umístili právě liberální demokraté. Je zjevné, že v ostře rozhádané Británii voliči nyní preferují politické strany, které se jasně profilují buď pro brexit nebo proti brexitu. Tradiční velké britské politické strany konzervativci a labouristé tvrdě prohrávají, protože vůči brexitu zaujímají nejasné stanovisko.



Problémem je, že na jedné straně existuje jasně probrexitová Farageova strana Brexit Party, avšak hlas proti brexitu a pro setrvání v Evropské unii je roztříštěný. Neexistuje žádná jediná proevropská politická strana: Pro setrvání Británie v EU jsou liberální demokraté, skotští nacionalisté, zelení, velšská strana Plaid Cymru a nová strana Change UK. S výjimkou neslané nemastné strany Change UK podpora proevropských politických stran stoupá, jenže jejich rozdělenost je v britském většinovém parlamentním systému problém.





I když tedy celkem mají strany, požadující setrvání Británie v EU podporu 33 procent voličů (liberální demokraté 16 procent, zelení 11, skotští nacionalisté 4, Plaid Cymru 1 a Change UK 1 - malý počet procent pro skotské nacionalisty a pro Plaid Cymru je dán malým počtem obyvatel ve Skotsku a ve Walesu, skotští nacionalisté mají v samotném skotsku rekordní podporu 38 procent!), v britském většinovém systému se to nesečte.



V Dolní sněmovně by proto podle nynějších výsledků získala Farageova Brexit Party 306 poslanců, o dvacet méně než je většina. Konzervativci byl měli pouhých 26 poslanců, takže by se stali menšinovou stranou v koaliční vládě Nigela Farage.



Většina voličů (54 procent) požadujících setrvání Británie v EU si přeje, aby se aktivisté ze strany Change UK spojili s liberálními demokraty.



Theresa Mayová i šéf labouristů Jeremy Corbyn mají i nadále neuvěřitelně nízké skóre v odpovědi na otázku, kdo by byl v Británii nejlepším premiérem

.



