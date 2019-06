Evropská unie poskytla Faragovi 24 hodin na to, aby vysvětlil proč nedeklaroval 450 000 liber daru od Arrona Bankse

5. 6. 2019





Nigel Farage dostal od Evropského parlamentu 24 hodin na to, aby osobně vysvětlil, proč neuvedl rozsáhlé finanční dary od probrexitového milionáře Arrona Bankse, majitele pojišťovnického impéria, jehož vyšetřuje britský Národní úřad pro trestné činy. Obsílku, aby se dostavil do Evropského parlamentu, obdržel Farage pouhé dvě hodiny před tím, než cestoval do londýnské rezidence amerického velvyslance na setkání s Donaldem Trumpem.





Investigace televizního zpravodajství Channel 4 News minulý měsíc zjistila, že Banks platil v roce referenda o brexitu Farageovi činži ve výši 13 000 liber (390 000 Kč) měsíčně za luxusní byt v londýnském Chelsey, hradil jeho cesty do USA a poskytl mu limuzínu s šoférem. Pokud Farage Evropskému parlamentu řádně nevysvětlí účel těchto peněz a proč je nedeklaroval, mohl by potenciálně přijít o právo pronést v červenci v Evropském parlamentě svůj vítězný povolební projev.



Předpisy Evropského parlamentu požadují, aby všichni poslanci deklarovali cestovní a ubytovací výdaje a diety, pokud jim je platila třetí strana. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani předal tuto záležitosti výboru pěti europoslanců, kteří dohlížejí jako inspekční orgán na dodržování předpisů v parlamentě. V úterý určili Farageovi neobvykle krátkou lhůtu, aby ve středu v Bruselu vysvětlil, proč nedeklaroval výdaje, které pro něho financoval Banks.



Farage, který každoročně vydělává jako europoslanec 102 000 euro a v letech 2014-18 dostal mediální honoráře ve výši 700 000 euro, se vyjádřil, že na žádné slyšení nepojede.



Farage je europoslancem už dvacet let. Loni mu byla odebrána polovina platu poté, co bylo zjištěno, že zpronevěřil fondy EU, z nichž měl financovat svou kancelář. Šéf liberálního klubu v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt před časem tvrdil, že Farage plýtvá penězi nejvíce z celého svého parlamentního klubu.



Arrona Bankse vyšetřuje britský Národní úřad pro zločinnost ohledně podezření, že spáchal trestné činy nezákonným financováním referenda za brexit. Banks tvrdí, že toto vyšetřování je motivováno politicky.



