Co dokáže kapitalismus: Zaměstnancům u linky nebyly dovoleny přestávky na záchod - tak nosili pleny

4. 6. 2019

“They were not giving workers bathroom breaks – so they wore diapers on the line.”



As talks of a US-UK trade deal draws closer - including the import of America’s chemically washed chicken - Dispatches reveals concerns about the “dehumanising” nature of the US poultry industry. pic.twitter.com/YBmKD5m8zd — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 3, 2019

Hovoří se o tom, že po brexitu bude muset Británie otevřít své trhy americkým firmám - například vývozcům chlórem omývaných kuřat. Dokumentární pořad televize Channel 4 Dispatches navštívil jednu americkou továrnu zpracovávající kuřata.Debbie Berkowitz, bývalá ředitelka OSHA, amerického vládního úřadu určujícího a regulujícího bezpečnost práce na pracovištích: "Byly tam opravdu šokující věci, které jsme zjistili, když jsem působila v OSHA. Nemysleli jsme si, že je něco takového v dnešní době možné."V americkém průmyslu zpracovávajícím kuřecí maso OSHA zaznamenala množství případů amputace prstů zaměstnanců při práci se stroji.Berkowitz: "Kuřecí průmysl má snad nejvyšší počty amputací v této zemi. Zjistili jsme, že v kuřecím průmyslu nedávali zaměstnancům pauzy na to, aby si mohli zajít na záchod. To je přece základní lidské právo. Ve zprávě z doby asi před třemi lety interviewovali všechny tyto zaměstnance a zjistili, že se zaměstnanci nechtěli se muset podělat, tak u výrobní linky měli na sobě pleny. Je to tady velký problém. Tak nejenže to je velmi tvrdé a nebezpečné místo pro práci, ale je také dehumanizující a ponižující. Oni považují své zaměstnance za nahraditelné a silně je vykořisťují. A to se odráží v počtu amputací."





Dispatches went undercover to reveal the worrying truth about the production of American chemically washed chicken.



US politicians want agriculture to be part of a post-Brexit trade deal, but there are worries it could lead to lower UK animal welfare and worker safety standards. pic.twitter.com/swbOUqsyiB — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 3, 2019

Takto to vypadá v kuřecí továrně v Americe. Kuřecí maso zacpává odpady. Po zemi jsou rozházené vnitřnosti."Několikrát jsem viděl, jak vedoucí sahají na kuřecí maso holýma rukama."Chlórování kuřat, které se provádí v USA, je v Evropské unii už víc než dvacet let zakázáno.