Fašizující reportáž České televize a fašistické praktiky ČR a Policie ČR

3. 6. 2019 / Otakar Bureš



České veřejnoprávní médium ČT se jednou rozhodlo podívat za humna a natočit spektákl v mezích české malosti. Vznikla tak pseudonapínavá honička s velkolepými odhaleními lidí v keřích či na nádraží, doprovázená nezbytně rozostřenou kamerou a zvuky zrychleného dechu, ve které jako zvěř honí čeští policisté lidi podezřelé z uprchlictví (a překročení hranic ze země EU do země mimo ni! - do Severní Makedonie, kde policie ČR plní svou externalizovanou misi). Nese to výletní název s douškou píár PČR: " Štáb ČT natáčel na hranici Řecka a Severní Makedonie. Migrantů tam podle české policie opět přibývá.





Jistě se tito pánové cítí jako národní a evropští hrdinové, ale nejsou jimi (na rozdíl od tisíců dobrovolníků z celé Evropy, kteří vyloučeným lidem tam i jinde již léta pomáhají), jsou smutným svědectvím antihumanismu a cynismu, který ilustruje to nejhorší z Evropy. Ač by neměl, u policie to člověk žel už tak nějak očekává, šokující je to ale u "novinařiny" veřejnoprávního média. Jakákoli snaha o informaci, uvedení souvislostí či vyváženost se naprosto nekoná.









Jediný fakt, který se z té odpudivé podívané od pana Samka dá odnést, je tabulka počtu zadržených, která se odporně snaží kvantifikovat lidské osudy. To celé na pozadí jakéhosi tajemna divokého Balkánu, kde muži zákona neví, kde jim hlava stojí, protože musí pobíhat okolo žiletkového plotu a hrát si cowboye. Zvrácenost, ubohost, ostuda. A samozřejmě i plýtvání prostředky, hodí se dodat. Roli ČT naštěstí suplují třeba videoreportáže kanálu Voxpot , které však mají pochopitelně omezené publikum.





Je už to málem trapné, ale je třeba stále připomínat, že velikost kultury se ukazuje v její otevřenosti, pohostinnosti a humanismu.