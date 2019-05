Chcete znát Babišův osud? Sledujte Lidový dům

29. 5. 2019 / Karel Dolejší

Květnové volby vymazaly z Evropského parlamentu to, co ještě zbylo z ČSSD. I těm nejzaslepenějším příznivcům koalice s Babišem je nyní jasné, že pokud nic nepodniknou, příští parlamentní volby v ČR mohou znamenat i domácí pád mezi mimoparlamentní politické subjekty.

Do vystupování z vlády se ovšem nikdo nehrne. Stále panuje přesvědčení, že strana může nejlépe zaujmout voliče z vládních funkcí. A ti, kdo by teoreticky mohli pomýšlet na křeslo předsedy Hamáčka, vesměs sami ve vládě sedí. Příliš velké sebezapření ve jménu strany od nich tedy nečekejme.

Zatím je stranická debata vedena v rovině "potřeby zviditelnit se" a "více si dupnout", "netahat automaticky za stejné lano jako ANO". V žádné trochu normální koalici by podobný postoj nemusel představovat problém. Silnější koaliční partner by chápal potřeby slabšího a ten by zase dával dobrý pozor, aby si nedupl příliš. Avšak pokud jste si již stihli všimnout, že vedle Andreje Babiše dlouhodobě nevydrží jediná osoba s výrazným charakterem, koncepcí a názorem na věc, máte důvod předpokládat, že ani "zvýraznění" členové ČSSD to s ním nebudou mít vůbec snadné.

V případě že Babiš ČSSD nevyjde vstříc, mohl by se dočkat i varianty odchodu menšího koaličního partnera z vlády. A takový scénář by ho dostal do nepříjemné situace nejen z vnitropolitického, ale zejména z evropského hlediska.

Pokračování vlády po odchodu socanů by předpokládalo zoficializování Babišova faktického spojení s extrémisty - ultrapravicovou SPD a ultralevicovou KSČ(M). Přitom v EU, kde právě konečně dochází ke stabilizaci prounijní fronty, se modely spoluvládnutí s extrémisty po rakouském skandálu ocitly v absolutní nemilosti. Kdokoli z nominálně středových stran si ještě zadá na způsob rakouských lidovců, stane se do značné míry nežádoucím. Takže cesta oficiální koalice ANO + SPD + KSČ(M) je cestou do plnohodnotné mezinárodní izolace, k postavení postkomunistického východňárského párii.

A to by se Babišovi rozhodně ani dost málo nelíbilo.

Kam až oko dohlédne, koalice s notně ohlodanou bonsají, na niž zůstává z neznámých příčin přišpendlen nápis "ČSSD", zůstává jedinou skutečnou slabinou Andreje Babiše. Ani úspěšný pokus o alianci ODS s KDU-ČSL by ho ještě nemusel reálně dostat do úzkých v nějaké srovnatelné míře.

Sledujte tedy pozorně, zda se u personálně vykrvácených bývalých sociálních demokratů vůbec ještě najde někdo schopný praštit do stolu.