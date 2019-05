Aktivistovi hrozí až 20 let vězení za pomoc migrantům

30. 5. 2019

Arizonský humanitární aktivista a dobrovolník Scott Warren stanul ve středu před soudem kvůli tomu, že dvěma migrantům bez dokumentů poskytl pitnou vodu, jídlo, čisté šaty a lůžko. Kdyby byl muž usvědčen, mohl by za mřížemi strávit až dvacet let.

Warren, který pracuje pro organizaci No More Deaths, se měl podle obžaloby dopustit těžkého zločinu, když údajně „ukrýval“ nezdokumentované migranty. No More Deaths a další humanitární skupiny už roky pomáhají přežít lidem, kteří se pokoušejí překročit nehostinnou americko-mexickou hranici.

Warren byl zatčen jen několik hodin poté, co No More Deaths zveřejnila zprávu, která popisuje, jak agenti americké pohraniční stráže záměrně zničili zásoby více než tří tisíců galonů vody (zhruba 14 tisíc litrů) určené pro migranty. Organizace také publikovala video, jež zachycuje pohraniční agenty, jak vyhazují vodu do pouště.

Policie vtrhla do Warrenova domu, kde nalezla dvě osoby bez dokladů. Amnesty International a další lidskoprávní skupiny nyní volají po tom, aby byla žaloba proti aktivistovi stažena.

Bližší informace v angličtině ZDE