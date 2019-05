Boris Johnson byl předvolán k soudu kvůli podezření, že lhal v politické funkci

30. 5. 2019





Borise Johnsona předvolala soudkyně k soudu, kde se bude zodpovídat z obvinění, že v politické funkci zneužil úřední moci, když voličům veřejně lhal, že Británie údajně platí Evropské unii každý týden 350 milionů liber.

Rozhodnutí soudkyně učinila v rámci soukromě zahájeného trestního stíhání tohoto konzervativního poslance, který je podle názorů 100 000 konzervativních penzistů (většinou), kteří tvoří členskou základnu Konzervativní strany a budou ho volit, hlavním kandidátem na britského premiéra. Johnson prosazuje brexit bez dohody. Soukromě zahájení trestní stíhání je financováno crowdfundingem.Zahájil ho devětadvacetiletý aktivista, který soudu předložil obvinění, že Johnson lhal a opakovaně se tak dopouštěl trestných činů, když tvrdil během předvolební kampaně před referendem o brexitu r. 2016, že Británie posílá do Bruselu 350 milionů liber týdně.Pokud by došlo k procesu před porotou, trvalo by to zřejmě nejméně půl roku. Tou dobou by už Johnson mohl být britským premiérem.Britská vláda dosud vyplatila ze státních prostředků soukromým poradenským firmám téměř 100 milionů liber (3 miliardy Kč, jichž se dotazuje, co si počít s brexitem. Zpráva britského státního auditního úřadu varuje, že do roku 2020 stoupne tato částka na 240 milionů liber.Podrobnosti v angličtině ZDE