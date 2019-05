Mueller vypracoval žalobu proti Trumpovi pro trestné činy bránění průběhu spravedlnosti

29. 5. 2019





Michael Wollf, autor knihy Fire and Fury (Palba a zuřivost, 2018) o šílených poměrech v Bílém domě, vydává 4. června její pokračování pod názvem Siege: Trump under Fire (Obklíčení: Trump pod palbou), v níž tvrdí, že mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller vypracoval trojnásobnou žalobu proti Donaldu Trumpovi za bránění průběhu spravedlnosti, ale nakonec ji odložil.



Wollf v knize konstatuje, že jeho tvrzení jsou založena na "interních dokumentech, které jsem dostal od zdrojů blízkých úřadu mimořádného vyšetřovatele". Muellerův mluvčí Peter Carr však jejich existenci popřel.

Knihaodhalila nefunkčnost Trumpova Bílého domu. Mnoho Wollfových tvrzení potvrdily pozdější knihy, například kniha Strach: Trump v Bílém domě, kterou vydal Bob Woodward, reportér, proslulý ze skandálu Watergate. Kniha vedla k vyhnání Trupova poradce a Wolffova zdroje Stephena Bannona z Bílého domu a ze serveru Breitbart. Prodalo se jí téměř 5 milionů výtisků.Wollf píše, že Muellerova kancelář vypracovala trojdílnou žalobu proti Trumpovi za trestné činy bránění průběhu spravedlnosti. Žaloba měla titul "Spojené státy americké proti Donaldu J. Trumpovi, obžalovanému." Tento dokument podle Wolffa ležel na Muellerově stole skoro rok.První část žaloby pod titulem Článek 18, trestní zákoník USA, oddíl 1505, obvinil Donalda Trumpa, že korupčním způsobem, nebo hrozbami silou neby výhrůžnými sděleními ovlivňoval a bránil průběhu procedur v ministerstvu či v úřadu USA.Druhá část žaloby, podle oddílu 1512, obžalovala Trumpa z ovlivňování svědka, oběti či informátora.Třetí část žaloby, podle oddílu 1513, obžalovala Trumpa z pomsty proti svědkovi, oběti či informátoru.V žalobě se praví, že Trumpovy pokusy bránící průběhu spravedlnosti "začaly sedmého dne po jeho převzetí prezidentského úřadu. Mueller v žalobě konstatuje, že drtivým a převažujícím tématem Trumpova prezidentství je "pozoruhodné úsilí chránit se před právním zkoumáním jeho činů a ochromovat oficiální panely vyšetřující jeho činy."Podle Wollfa prý Mueller zoufale uvažoval o tom, zda má Trumpa obžalovat i o tom, zda má Trump moc Muellera propustit. Nakonec Mueller žalobu Trumpa odložil, ale práce jeho týmu vedla k 13 dalším vyšetřováním, které vedly k příslibu spolupráce od Michaela Cohena, Davida Peckera a účetního Trumpovy organizace Allena Weisselberga."Židi se vždycky vzdají," vyjádřil se k těmto příslibům spolupráce podle Wolffa Trump.Mueller prý neustále zvažoval, zda Donald Trump má pravomoc jeho a jeho vyšetřovatelský tým vyhodit z práce. Muellerovi zaměstnanci se obávali, co se stane se shromážděným materiálem, pokud by byl Mueller propuštěn. Proto se rozhodli shromážděný materiál sdílem s prokurátory. To vedlo například, že vyšetřování Michaela Cohena bylo předáno jižnímu okrsku v New Yorku.Nakonec se prý Mueller rozhodl, že protože Donalda Trumpa podporuje strana, která zvítězila ve volbách, má Trump nutně navrch. Ukázalo se, že Mueller je opatrný a nerozhodný byrokrat.Wollfův závěr vede k vystřízlivění:"Bob Mueller se vzdal. Překvapivě, dospěl k názoru, že souhlasí s Bílým domem. Donald Trump je prezident a to, co vidíte, je to, co máte - a to, co si Američané zvolili."Podrobnosti v angličtině ZDE