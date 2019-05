Magid Magid: "Imigranti dělají Británii velkou!"

29. 5. 2019









Magid Magid, nar. 26. června 1989, je britsko-somálský aktivista a politik, který byl primátorem severoanglického Sheffieldu od května 2018 do května 2019. Jeho jmenování vyvolalo podstatný zájem médií, protože je to první Somálec, a nejmladší, a první radní za Stranu zelených, který se stal sheffieldským primátorem. V květnu 2019 byl Magid Magid zvolen do Evropského parlamentu jako europoslanec Strany zelených za severoanglický region Yorkshire a Humber.



Magid Magid se narodil v Somalilandu v Somálsku a přišel do Británie r. 1994 v pěti letech jako dětský uprchlík. Vyrostl v Sheffieldu a vystudoval akvatickou biologii na univerzitě v Hull, kde byl zvolen předsedou tamější studentské unie. Pracoval v oboru digitálního marketingu a v roce 2016 byl zvolen v Sheffieldu radním za Stranu zelených. V letech 2017-2018 působil jako náměstek sheffieldského primátora. Zároveň se účastnil televizní reality show Hunted.



Po svém zvolení europoslancem Magid Magid kritizoval ultrapravicové politiky, jako je Matteo Salvini a Nigel Farage a zdůraznil, že jejich rétorika je "každodenním vyhlášením války míru v Evropě".





Ve výše uvedeném videu sleduje deník Guardian Magid Magidovu předvolební kampaň pro evropské volby.