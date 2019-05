USA "odpoví vojenskou silou", pokud Írán ohrozí jejich zájmy

31. 5. 2019

Spojené státy odpoví vojenskou silou, pokud Írán zaútočí na jejich zájmy, prohlásil americký vyslanec pro Írán ve čtvrtek, zatímco se arabští lídři sjížděli v Saúdské Arábii, aby jednali o tom, co považují za hrozbu z Teheránu.

Avšak americký zvláštní vyslanec Brian Hook také řekl, že dosud podniknuté americké akce v Perském zálivu, které zahrnují přesuny vojenských prostředků, měly "žádaný odstrašující účinek na kalkulace rizik (íránským) režimem".

Americké ozbrojené síly vyslaly jednotky včetně letadlové lodi a bombardérů B-52. Američtí představitelé to označují za reakci na "jasnou indikaci" hrozeb vůči americkým silám v regionu, které mají přicházet z Íránu.

Hook hovořil s novináři telefonicky před mimořádným summitem arabských lídrů, který se konal v saúdské Mekce kvůli útokům bezpilotních prostředků na ropné instalace v Saúdské Arábii a útokům na čtyři plavidla, včetně dvou saúdských tankerů, u pobřeží Spojených arabských emirátů.

Teherán popírá podíl na kterémkoliv z útoků.

USA usilují o to, čemu říkají "kampaň maximálního nátlaku" sestávající ze sankcí proti Íránu. Ty mají omezit výnosy z prodeje ropy a dalších ekonomických aktivit ve snaze omezit to, co Washington označuje za rozvratnou politiku v regionu.

