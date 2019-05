Robert Mueller popřel, že je Donald Trump nevinen

30. 5. 2019

"Během našeho vyšetřování jsem nemluvil na veřejnosti. Mluvím dnes, protože naše vyšetřování skončilo. Ministr spravedlnosti zprávu o našem vyšetřování skoro celou zveřejnil. Oficiálně uzavíráme úřad mimořádného vyšetřovatele a já také odcházím z ministerstva spravedlnosti a vracím se do soukromého života. Příkaz, v jehož důsledku jsem byl jmenován mimořádným vyšetřovatele, nám dal pravomoc vyšetřovat činy, které by mohly vyšetřování bránit. To vyšetřování jsme provedli a úřad prozatímního ministra spravedlnosti jsme průběžně informovali o průběhu naší práce. A jak bylo vysvětleno ve zprávě po tomto vyšetřování, kdybychom bývali přesvědčeni, že pan prezident zjevně žádný trestný čin nespáchal, bývali bychom to řekli. Neučinili jsme však rozhodnutí, zda pan prezident trestný čin spáchal. Úvod k druhému svazku naší zprávy toto rozhodnutí vysvětluje. Vysvětluje, že podle dlouhodobé politické strategie ministerstva, prezident nemůže být obžalován z federálního trestného činu, pokud zastává úřad. To je protiústavní. I kdyby bylo obvinění zapečetěno a skryto před zraky veřejnosti, i to je zakázáno. Úřad mimořádného vyšetřovatele je součástí ministerstva spravedlnosti a podle předpisů musel dodržovat politickou strategii ministerstva spravedlnosti. Obvinit pana prezidenta z trestného činu proto nebylo alternativou, o níž bychom bývali mohli uvažovat."

Mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller ve středu posílil požadavky na Trumpův impeachment. Porušil své dvouleté mlčení a veřejně popřel, že by Trump nespáchal žádný trestný čin.Mnoho pozorovatelů interpretuje jeho sedmiminutové prohlášení jako výzvu, aby Kongres proti Trumpovi zasáhl.Zpráva mimořádného vyšetřovatele, která má 448 stran, nezjistila kriminální spiknutí mezi Trumpovou předvolební kampaní a Ruskem. Identifikovala však 10 incidentů, kdy se Trump pokusil bránit průběhu spravedlnosti, například propuštěním ředitele FBI. Zpráva však Trumpa neobvinila z trestného činu.Muellerovo středeční prohlášení je v rozporu s Trumpovým tvrzením, že Muellerova zpráva ho "naprosto očistila" i s odvážným argumentem ministra spravedlnosti Williama Barra, že Muellerovo rozhodnutí nebylo založeno na politické strategii ministerstva spravedlnosti.Mnozí interpretovali Muellerovo veřejné vystoupení jako jasný poukaz na to, že zatímco jeho ruce byly svázány politickou strategií ministerstva spravedlnosti, ruce Kongresu svázány nejsou. Několik demokratických kandidátů na prezidenta požaduje, aby byl Trump impeachmentem zbaven moci i funkce.Podrobnosti v angličtině ZDE