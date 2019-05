Včely rády řepku. A Zeman frťana

31. 5. 2019 / Karel Dolejší

Podle premiéra Babiše "včely rády řepku" - což má zřejmě dokazovat, že jim tato plodina neškodí, ačkoliv "novináři" prý tvrdí něco jiného ZDE . Dodávám, že například Miloš Zeman velice rád kouří a pije. Avšak z uvedeného vůbec nevyplývá, že by mu snad zmíněné (zlo)zvyky nějakým způsobem prospívaly - ať už si novináři napíšou, co chtějí.

Tak jako Miloš Zeman navzdory doporučení lékařů dává přednost tlačence, slivovici a cigaretám před zdravým životním stylem, což mu nepochybně ani dost málo neprospívá, je také již čtyři roky dokázáno - vědci, nikoliv snad novináři - že včely a čmeláci dávají sami od sebe přednost potravě obsahující pro ně nebezpečné pesticidy neonikotinoidy. Tyto jedovaté látky totiž dodatečně stimulují neurony jejich chuťového ústrojí, takže jim otrávená strava chutná více než zdravá ZDE. Závěr? Včely zřejmě kupodivu nejsou moudřejší než Miloš Zeman.

Ještě jiní vědci dokázali, že populace 62 druhů divoce žijících opylovačů v Británii krmících se převážně na řepce navzdory výrazně větší dostupnosti potravy poklesly až o 30 %. Výzkum zjistil, že výhody krmení hmyzu na řepce olejce "jsou více než vyváženy škodami, které včelám způsobuje", a to zejména kvůli obsahu nebezpečných chemických látek ZDE.

Kromě toho sebou řepkový med nese ještě další nevýhody - v úlu neobvykle rychle krystalizuje, již během 3 - 4 týdnů poté, co je včelami zpracován. Tím působí problém samotným opylovačům, ale i včelařům. Takovýto med je nutno co nejdříve vytočit a prodat - a určitě nepatří ke zdrojům, které by chovatelé mohli včelám ponechat coby zimní zásoby. Navíc rostoucí podíl pěstované řepky tvoří geneticky modifikované odrůdy - přičemž část náročných spotřebitelů nehodlá konzumovat med ani jen s příměsí GM surovin. Tak se pro určité segmenty trhu stává řepkový med, nebo i med s pouhou příměsí řepkového medu, automaticky neprodejným ZDE.

Včelám v ČR jistě nezbývá než živit se na řepce, pakliže jiné možnosti obživy na kvetoucích rostlinách jsou v průmyslové krajině stále omezenější. Neznamená to však v žádném případě, že jim jednostranná a problematická potrava nijak neškodí.

Ale to jen pro pořádek. Ne že by volební výsledky hnutí ANO nějak závisely na pravdivostní hodnotě výroků Andreje Babiše.

Češi totiž velice rádi koblihy z Penamu...