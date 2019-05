Státní bankrot, k němuž vyzývá oligarcha Kolomojskij, by Ukrajinu uvrhl do náruče Moskvy

29. 5. 2019

Ukrajinský oligarcha Igor Kolomojskij, všeobecně považovaný za hlavního sponzora volební kampaně nově zvoleného prezidenta Zelenského, vyzývá k použití bankrotu jakožto prostředku nastartování ekonomiky. Ale takový krok by Kyjev stál podporu Západu a takřka jistě by jej uvrhl do náruče Moskvy, píše zástupce ředitele Kyjevského institutu světové politiky Mykola Bělěskov.



Bankrot by mohl pomoci Kolomojskému, ale pro Ukrajinu by byl katastrofou. Oligarcha by získal lepší šanci dostat se k více jak dvěma miliardám dolarů od Mezinárodního měnového fondu, ale Ukrajina by nezískala nic. Nesplácení dluhu by znamenalo roztržku se západními partnery. Ukrajina by se pak téměř jistě obrátila na Moskvu a učinila Rusům větší ústupky než za jiných okolností. Pravděpodobným výsledkem by se stala ekonomická krize na Ukrajině. Ti kdo poukazují na případy, kdy bankrot vedl k pozitivním výsledkům, zapomínají, že tyto výsledky zapříčinily spíše jiné faktory. A s nimi Ukrajina počítat nemůže. Proto by se neměla nechat zavádět těmi, kdo by sami profitovali na úkor Ukrajiny a oslabili zemi, která je i nadále terčem ruského útoku. Ekonomické i politické ohledy diktují odmítnutí bankrotu. Podrobnosti v ruštině: ZDE

