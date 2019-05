Milion chvilek v Přibyslavi

30. 5. 2019 / Albín Sybera

Jeden z projevů v obci Přibyslav u příležitosti celostátních protestů svolávaných spolkem Milion chvilek pro demokracii.



Sousedé, přátelé, rodáci a drazí příbuzní,



Přibyslav je nejenom krásné město, ale v mnoha ohledech především krásné místo pro život. Přibyslaváci se mají lépe než většina obyvatel naší planety. Kdyby tu stál Andrej Babiš, tak by Vám možná řekl, že „se Přibyslavákům daří výborně, mají nízkou nezaměstnanost a životní úroveň stále roste“ (– a v duchu by si možná řekl „hlavně kupujte Kostelecké uzeniny, dalo to pořádnou práci dotáhnout tuhle fabriku do bankrotu, aby ji můj Agrofert mohl znovu postavit na nohy“).