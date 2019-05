V Izraeli se budou konat nové volby

30. 5. 2019

Izraelský parlament hlasoval pro své rozpuštění poté, co se Benjaminu Netanyahuovi nepodařilo utvořit vládu. Znamená to, že se budou konat nové všeobecné volby. Poslední volby se konaly v Izraeli před měsícem. Nové volby se budou konat 17. září.Rozhovory o utvoření koalice se rozložily poté, co bývalý ultrapravicový ministr obrany Avigdor Lieberman, někdejší Netanjahuův spojenec, ale nyní soupeř, odmítl premiéra podpořit.Netanjahu potřeboval podporu od Liebermanovy ultranacionalistické strany Yisrael Beiteinu.Podrobnosti v angličtině ZDE