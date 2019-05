Globální oteplování vážně ohrožuje západoevropskou ultrapravici

29. 5. 2019





Po nynějších volbách do Evropského parlamentu zůstává ultrapravice zcela marginální, píše Washington Post. Je to jednak v důsledku výrazného úspěchu liberálních, proevropských stran a také v důsledku dramatického nárůstu volební podpory pro zelené. Pravděpodobná aliance mezi liberály a zelenými bude znamenat, že agenta EU bude ještě silněji protikladná vůči plánům euroskeptiků, o nichž se většinou píše v médiích.



Zelení zaznamenali obrovské volební zisky. V Německu se stali druhou volebně nejúspěšnější stranou a zaznamenali zisky i po celé severní Evropě a částečně i v západní Evropě.

Hlasování pro zelené není jen z protestu. Síla zelených je založena na hlubokém znepokojení, pociťovaném v Německu, nad stavem planety. Zelení byli nejčastější volbou pro mladé voliče. Zaznamenali také podstatné úspěchy ve městech.Není to izolovaný trend. V sousední Franci hlasovalo asi 25 procent voličů ve věku 18-25 let pro zelené - ve srovnání s 15 procenty pro ultrapravicovou Marine Le Penovou. Zelení také posílili v Británii, v Rakousku, ve Švédsku, v Irsku, v Dánsku a v Holandsku. V roce 2014 získali zelení v Evropském parlamentě jen 17 ze 751 křesel. Letos 69 poslaneckých křesel, takže se zřejmě stanou čtvrtým největším poslaneckým klubem.V minulých měsících se v evropských hlavních městech konaly obrovské demonstrace požadující razantní akce proti globálnímu oteplování. Demonstrace ultrapravice byly ve srovnání s tím minimální. Během tzv. Pátků pro budoucnost, inspirovaných švédskou aktivistkou Greta Thunbergovou, stávkovaly statisíce evropských teenagerů proti nečinnosti politiků vůči globálnímu oteplování.Boj proti globálnímu oteplování, píše francouzský list Liberation, se stal hlavním měřítkem jak posuzovat politické akce Evropské unie.Pro ultrapravici to vyvolává vážné problémy. "Zelení tuto zemi zničí a my musíme proti zeleným bojovat," konstatoval Alexander Gauland, jeden z šéfů ultrapravicové německé strany Alternative fuer Deutschland. Gaulandova strana se dostala do německého parlamentu poprvé r. 2017. Bojuje proti imigrantům a proti islámu. Nevěří, že globální oteplování působí člověk.Avšak budoucí generace na obou stranách Atlantiku jsou daleko více znepokojeny planetární katastrofou a budou mobilizovat své země pro akce proti globálnímu oteplování. Ukazuje se, že debata o imigraci a o identitě není jediným tématem, které utváří Západ. Globální oteplování je kolektivní kauza, která vede lidi nejrůznějšího původu k tomu, aby se sjednotili."Mnoho občanů se pozvedlo proti temným silám ultrapravicového populismu," cituje Washington Post Natalie Nougayrede. "Ukázalo se, že evropským občanům stojí za to hájit určité fundamentální hodnoty a úspěchy a nejsou ochotni je zlikvidovat v rámci hysterického záchvatu. Možná, že je v Evropě více rozumu a umírněnosti, než jsme se obávali. Střed přežil."Podrobnosti v angličtině ZDE