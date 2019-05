Brexit: Emily Thornberryová vytáhla na světlo rozpolcení Labour Party

29. 5. 2019

Členové Labour Party nechápou strategii Jeremyho Corbyna vyhýbat se jasnému postoji k brexitu. Stínová ministryně zahraničí to konečně řekla naplno, píše John Rentoul.

Krátce předtím, než se začaly objevovat první volební výsledky ze severovýchodu, Emily Thornberryová v živém vysílání oznámila rozkol uvnitř Labour Party. Není jen stínovou ministryní zahraničí, ale také druhou zástupkyní Jeremyho Corbyna.

Thornberryová připustila, že její strana si ve volbách vedla špatně - a vysvětlila proč. "Nebyli jsme srozumitelní ohledně jediné věci, kterou lidé chtěli slyšet. Měli jsme říci docela prostě, že jakákoliv dohoda, která vzejde od této vlády, musí být podřízena potvrzujícímu referendu; že na hlasovacím lístku má být i setrvání v unii; a že Labour povede kampaň za setrvání."

V podstatě řekla, že Corbynova strategie v této kampani byla špatná. Řekla, co si myslí mnoho labouristických aktivistů, a to je, že pokud by se Corbyn vyslovil pro referendum, shrábl by úspěch, kterému se nakonec těšili liberální demokraté.

Nedokážou pochopit Corbynovy myšlenkové pochody, protože se zdálo tak zřejmé, že jasnější politika stavící se za referendum by straně přinesla více hlasů, které takto připadly liberálním demokratům, zeleným, Change UK a nacionalistům. A že by neztratila příliš mnoho hlasů ve prospěch Brexit Party, protože Farageovi příznivci by stejně odešli.

Podrobnosti v angličtině: ZDE