Groteska kolem pana Staňka

29. 5. 2019 / Boris Cvek

Ministr kultury Staněk podal demisi, kterou podat nechtěl. Přinutilo ho k ní vedení jeho vlastní strany. Prezident Zeman takovou demisi nemusel přijmout. A asi ani nepotřeboval, aby za ním přišel orodovat šéf komunistů, jehož strana ovšem není ve vládě, aby tu demisi panu Staňkovi rozmluvil. Jistě nebylo zapotřebí dlouhého přemlouvání.

Staněk je nyní de facto ministrem za koalici pana prezidenta a KSČM. Prezident má ve vládě už pana Tomana a paní Benešovou a jistě by tam rád udržel i pana Staňka, kterého musí mít vášnivě rád za to, s jakou odvahou zatočil s bývalým ředitelem Národní galerie Fajtem. Hrad dokonce staví Staňka do role hrdinného bojovníka s korupcí, který je trestán právě za svou detektivní činnost. Nicméně proti prezidentovi se statečně postavila ČSSD, která politicky (a ekonomicky je na tom podobně) zbankrotovala v evropských volbách.

Šéf ČSSD Hamáček téměř okamžitě po oznámení, že prezident nepřijme demisi pana Staňka, sdělil národu, že požádá premiéra, aby Staňka odvolal, a hned navrhl kandidáta na nového ministra kultury za sociální demokracii. Uvidíme, jestli prezident premiéra nepřemluví, aby se jednalo dále, třeba ještě pár měsíců. Premiér se navíc nezdá příliš nadšený z kandidáta, s nímž přišel jeho koaliční partner.

A já se mu ani nedivím. Když jsem poslouchal na Českém rozhlase pana Šmardu, toho času místopředsedu ČSSD a starostu Nového města na Moravě a nyní také kandidáta na ministra kultury, měl jsem pocit, že ten člověk ministrem kultury vůbec nechce být, ale vedení jeho strany ho k tomu donutilo, aby mělo konečně aspoň nějakého kandidáta. Šmarda sám tvrdil, že stojí o další jednání a že nechce překážet vhodnějším kandidátům. Toho se prezident i premiér mohou snadno chopit a potopit tak ČSSD jako zcela neschopnou, směšnou stranu.

Vládní uskupení nyní drží vlastně jen proto, že se Babiš, socialisté, ale komunisté, bojí ze všeho nejvíce předčasných voleb. ČSSD a komunisté čelí riziku, že by je předčasné volby vyhnaly ze Sněmovny. A Babišovo hnutí by se mohlo po takových volbách dostat do opozice, protože možnost sestavení většinové vlády na půdorysu ODS, pirátů a středopravice spíše stále roste, než že by klesala. Nejslabším hráčem celé hry je ovšem ekonomicky krvácející a politicky potupená ČSSD. Pokud prezident a premiér zatlačí na další jednání, ČSSD bude muset nakonec zřejmě couvnout a Staňka ve funkci ponechat – nebo otevřít nějakou frašku hledání vhodných kandidátů, které zjevně nemá. Tohle už není politika, ale groteska.