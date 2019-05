Ultrapravice v eurovolbách nevyhrála, politický střed Evropy přežil

28. 5. 2019





Všeobecné předpovědi, že Evropský parlament ovládne ultrapravice, se nepotvrdily, píše Natalie Nougayrède. K politické změně dochází a pravicový populismus nezmizel. Avšak o co jde především, je to, že v evropské politice vzniká nový pluralismus, včetně zelených a výrazného posílení liberálů. Přežití Evropské unie tím není ohroženo, naopak. Ani to nepovede k ochromení evropských institucí, i když tvorba koalice bude složitější.



Národní shromáždění Marine Le Penové ve Francii sice vyhrálo tamější volby, ale nesmíme zapomínat, že její strana zvítězila v eurovolbách i v roce 2014. Pravice má ve Francii jen potvrzenu svou roli, výrazněji nesílí. Macronovi se podařilo udržet své postavení, i když se s 22,4 procenty umístil druhý. Vzhledem k tomu, že Francii za posledních sedm měsíců dominuje chaos "žlutých vest", je to úspěch.Skutečnost, že Liga Mattea Salviniho zvítězila v Itálii, je samozřejmě znepokojující - je to poprvé, co zvítězila v italských volbách ultrapravice. Avšak překvapivý byl nový úspěch středolevicové Demokratické strany, která lehce předstihla Salviniho koaliční partnery, Pětihvězdičkové hnutí.V Německu, ve Francii i jinde zaznamenali úspěchy zelení - to signalizuje, že pro evropské voliče jsou ekologická témata prioritou. Také to dokazuje, že si jsou lidé vědomi, že nejlepším způsobem jak bojovat proti globálnímu oteplování je jako blok, ne jako individiální národní státy.V Evropském parlamentu zasedne více ultrapravicových poslanců a jejich potenciálních spojenců. Avšak nynější volby výrazně posílily centrestické síly, liberální klub ALDE a skupinu zelených - ti budou určovat, kdo bude ve Štrasburku vládnout. Ultralevice si v těchto volbách nevedla příliš dobře, zejména v Řecku a ve Francii.Tradiční evropská ohniska moci, mainstreamová pravice a sociální demokraté, dost prohrli. Ale pozor: V Německu kancléřka, která je u moci skoro 14 let, stále ještě předstihla zelené o osm procet. Bylo úlevou, že ultrapravice v Německu (AfD) a ve Španělsku (Vox) nezaznamenala volební úspěchy. V Holansku a ve Španělsku zvítězila levice.Viktor Orbán - který v Maďarsku ovládá skoro všechna média - znovu zvítězil, avšak střední Evropa se nestává monolitním centrem pravicového populismu. Proevropská opozice v Polsku si nyní myslí, že by mohla vyhrát letošní všeobecné volby. Slováci a Rumuni uštědřili ránu zkorumpovaným mocenským sítím, které ovládají v jejich zemích vlády.Je příliš brzo usoudit, jak úspěšně se evropské ultrapravici podaří vytvořit v Evropském parlamentu jednotný blok. Avšak faktem je, že mnoho občanů se zmobilizovalo proti temným silám pravicového populismu. Ukázalo se, že evropským občanům stojí za to hájit určité základní hodnoty a výdobytky a že je nejsou ochotni odhodit v rámci hysterického záchvatu. Možná, že je v Evropě více zdravého rozumu a umírněnosti, než jsme se obávali. Středová politika nezahynula.Podrobnosti v angličtině ZDE