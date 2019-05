Evropský parlament odmítá vydat pas bývalému katalánskému premiérovi

31. 5. 2019

Carles Puigdemont, který uprchl ze Španělska v roce 2017, aby se vyhnul zatčení za svou roli při pokusu o vyhlášení nezávislosti, byl nedávno zvolen europoslancem. Ale nebude se moci ujmout své funkce, pokud neodjede do Madridu, informují Lluís Pellicer a Álvaro Sánchez.

Tři dny po eurovolbách se katalánský expremiér Carles Puigdemont a jeden z jeho bývalých ministrů regionální vlády, Toni Comín, obrátili na Evropský parlament s žádostí o provizorní pas. Ta jim však byla odmítnuta. Tři španělské strany požádaly evropskou instituci, aby nedovolila nově zvoleným španělským poslancům ujmout se provizorních pravomocí předtím, než se svých rolí formálně ujmou na španělské půdě.

Puigdemont i Comín uprchli ze Španělska v roce 2017 po neúspěšném pokusu o vyhlášení nezávislosti Katalánska. Jejich kolegové byli po ilegálním referendu a následném vyhlášení nezávislosti zatčeni a v současné době stojí před Nejvyšším soudem. Řada z nich se úspěšně ucházela o místa v kongresu a senátu ve volbách z 28. dubna. Puigdemont a Comín získali křesla europoslanců. Avšak čtyři španělští poslanci a jeden senátor čelí pozastavení svých funkcí do ukončení justičního procesu. Existují také pochybnosti o tom, zda se Puigdemont a Comín vůbec mohou svých funkcí v Evropském parlamentu ujmout.

Konzervativní španělští lidovci (PP), středolevicoví socialisté (PSOE) a sociálně liberální Ciudadanos požádali předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, aby všem španělským poslancům odmítl vydat provizorní pas, dokud oficiálně nesloží přísahu ve Španělsku. Vzhledem k tomu, že Puigdemont i Comín by byli zatčeni, pokud se vrátí do Španělska, je velmi nepravděpodobné, že se o to pokusí.

Poté, co mu byla odmítnuta akreditace, Puigdemont, který žije v Bruselu, aby se vyhnul obvinění z povstání a zneužití veřejných fondů, oznámil, že zašle registrovaný dopis generálnímu tajemníkovi evropské instituce a předsedovi, a to na základě "diskriminace" vůči zmíněné dvojici. Tvrdí, že jiní španělští politici pasy získali, a ukázal fotografii zvoleného poslance strany Ciudadanos Josého Ramóna Bauzy s jeho akreditací. Bauza sám sdílel fotografii na Twitteru.

Evropský parlament nicméně odmítl, že by došlo k jakékoliv diskriminaci. Mluvčí prohlásil, že akreditace závisí na "oficiálním vyrozumnění od národních úřadů". To znamená na seznamu poslanců za každou zemi. Mluvčí dodal, že parlament se může rozhodnout nepřipustit žádné přebírání privilegií, dokud nemůže ověřit, že příslušná osoba "skutečně převzala roli poslance".

