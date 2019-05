Lodě U.S. Navy mají v roce 2021 nasadit laserovou protiraketovou obranu

29. 5. 2019

Ve snaze vyzrát na ruskou a čínskou námořní taktiku prosazuje U.S. Navy nasazení laserových obranných systémů na svých torpédoborcích. Nejprve bude jejich úkolem zlepšit zaměřování cílů, ale později má zesílení laserů vést k jejich proměně v samostatnou zbraň.

Námořnictvo plánuje zahájit nahrazování současných protiraketových zbraňových systémů novými založenými na laserové technologii v roce 2021. Raketový torpédoborec USS Preble bude prvním pokusným plavidlem. Lasery by měly vyvolat novou vlnu inovací, která by umožnila reagovat na pokroky v námořní taktice Pekingu a Moskvy. Ty by mohly vést k překonání současných lodních obranných systémů.

"Klíčový je pro nás HELIOS: Námořní laser, jenž zaujme místo toho, co máme teď," říká kontradmirál Ron Boxall, který vede direktorát hladinového boje pro náčelníka námořních operací.

Současné obranné systémy kanónový CIWS a raketový RAM. Oba jsou používány jako poslední linie obrany proti přilétajícím projektilům.

Nicméně HELIOS to má začít měnit. Disponuje dosahem zhruba 10 km a začne působit ve formě 60 kW laseru na raketovém torpédoborci. Zpočátku bude sloužit zejména ke zlepšení zaměřovacích funkcí, ale Boxall doufá, že rychle dojde ke zvětšení zařízení a navýšení výkonu na 500 kW. Poté by už začal ničit přilétající rakety samostatně.

Problémem nicméně je, že americké námořnictvo nikdy nepoužilo 500 kW laser. V roce 2014 byl USS Ponce vybaven pouze 40 kW zařízením, které je známo jako Laser Weapon System (LaWS).

