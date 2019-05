Neumožňujte pasivitou zvítězit tuposti, běžte volit ve prospěch evropské integrace

Dokonce i Miloš Zeman a Andrej Babiš otevřeně podporují evropskou integraci

23. 5. 2019 / Bohumil Kartous

Aby EU přijala Čechy, museli jsme prodat všechny banky, pivovary a pojišťovny! Všechny nože budou muset mít kulaté konce, takhle chce EU bojovat s terorismem!! Znělka večerníčku nesplňuje bezpečnostní regulace, proto musel být přesunut mimo hlavní vysílací program!!! To nemá chybu, Viktor Orbán o EU a imigrantech!!!! Polsko udeřilo,ROZESÍLAT, ROZESÍLAT, ROZESÍLAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou od 23. do 26. 5., se útoky dezinformátorů orientují velmi významně právě na téma EU. Evropská unie je v těchto obsazích vykreslována v naprosto absurdních souvislostech, ať už se to týká údajné organizované imigrace, vydírání ve věci velkých majetků, neuvěřitelných regulací, ohrožování občanů členských zemí EU tajnou policejní jednotkou či potlačování národních tradic. Snůška bludů, z nichž jsou tyto obsahy uplácány, je někdy naprosto neuvěřitelná, nicméně při celkovém přehlcení dezinformacemi, z nichž některé mají poněkud sofitstikovanější podobu a berou na sebe mimikry vážně míněných souvislostí či propagují populistické manipulátory, pak i tyto nesmysl mohou přispívat k celkovému zmatení adresátů.





Adresáty těchto masivně distribuovaných bludů jsou pravděpodobně i vaši příbuzní či blízcí. Na nedávném diskusním fóru v Řeži u Prahy, kam jsem jel na pozvání ekonoma Daniela Münicha, jsem se ptal přítomných, kdo se kdy setkal s řetězovým e-mailem. Nebyl nikdo, kdo by se s ním nesetkal.





doporučuji zpověď bývalé paní učitelky pro Deník N. Odhaluje velkou část z toho, proč jsou právě starší lidé tak náchylní k manipulaci tohoto druhu. Jejich celkový dosah (e-maily, sociální sítě, parazitické weby) nelze jednoznačně a úplně obsáhnout. Ani to, co se podaří získat institucím a organizacím, které se zabývají kybernetickými bezpečnostními hrozbami, nedokáže obejmout celý dezinformační komplex a už vůbec ne změřit reálný dosah. Vliv, který ovšem dezinformační balast vyvolává, je zjevný. Pokud nemáte osobní zkušenost z vašeho rodinného okruhu,.





upozornil také Jiří Hlavenka v článku, který ukazuje, jak mohou na podobném obsahu trénovat mediální gramotnost studenti. V obci, kde žijí mí rodiče, tento neuvěřitelný škvár aktivně šíří místní zubař v penzi, osamocený člověk, který se podobně jako paní učitelka domnívá, že toto je způsob, jak o sobě dát vědět. Některými výroky, například o tom, že EU "nutí jíst zkažené maso", se vydavatel pravděpodobně dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy. Podnět policii byl předán, jsem skutečně velmi zvědav, co s tím orgány činné v trestním řízení provedou. Závažnost škod, které tito političtí šmejdi páchají na české společnosti, jsou závratné. Je ale zřejmě, že jejich dopad má vliv na politické rozhodování. Výše uvedený odkaz na článek Seznam Zpráv s reportem o dezinformační scéně obsahuje také ukázku lží, které formou "novin" šíří Tomio Okamura. Na tuto aktivitu, jejímž ekvivalentem jsou šmejdské kampaně zacílené na seniory s cílem okrást je o peníze,





volby vyhrál klaun podobný Nigelu Farageovi. Jak ale vyplývá z předvolebních průzkumů, účast v těchto evropských volbách bude pravděpodobně výrazně vyšší než před pěti lety (odhadovaných 27 % proti 18 % v roce 2014). Byť je účast stále tristní, jde o nárůst, který lze z nepřímých indicií přičíst zejména panice vyvolané okolo imigrace nebo okolo dalšího pseudotématu, kvality potravin. Lidé, kteří jsou motivováni jít volit z těchto důvodů, pravděpodobně neberou v úvahu důležitá témata spojená s evropskou integrací. Ostatně jak předvídají průzkumy, a zde se shoduje Median s výše odkazovaným průzkumem STEM/MARK, vyšší účast nejspíše pomůže populistům. V ČR pravděpodobně nehrozí tragédie britských rozměrů, aby.





Například na Jana Zahradila upozorňuje výtečně vyzdrojovaný článek Sinopsis. České republice nehrozí v evropských volbách žádné nové velké nebezpečí. Hrozí ovšem posilování idiocie, která už tak zaujímá na české politické scéně významné pozice. Pokud vám to není jedno, běžte k volbám a volte tak, aby v Evropském parlamentu seděli pokud možno lidé schopní podporovat rozvoj evropské integrace a zároveň hájit zájmy České republiky, nikoliv parazitičtí diletanti, kteří budou dělat pravý opak. Vybírejte i mezi lidmi, ne všechny strany, které podporují integraci a silnou pozici ČR zároveň nabízejí kandidáty, kterým jde o veřejný zájem ČR.





podporuje aktivně silnou EU a činí tak zcela veřejně. Stejně tak učinil v minulosti opakovaně Andrej Babiš. A hlavně běžte volit, ať se opět nemusíme sami za sebe stydět a žehrat na to, jak špatné politické reprezentanty máme a jak je všechno v ...... Pokud máte ve svém okolí lidi, kteří důvěřují Miloši Zemanovi, připomeňte jim, že současný prezident ČR.





Btw. Včera mi jeden člověk řekl, že asi k volbám nepůjde, neboť nemůže volit z přesvědčení, nýbrž pouze proti. Snažil jsem se mu vysvětlit, že za situace, kdy nezodpovědná politická chátra ohrožuje budoucnost české společnosti, nezbývá než volit proti. Nemám to jinak...

Jen za poslední týden poslali lidé do schránky posli.retezak@seznam.cz na 150 textů a audiovizuálů, které k nim dorazily formou řetězově rozesílané elektronické pošty. Čeští elfové sbírají tyto obsahy a na základě nich mapují, co se na dezinformační scéně děje. Převážná většina z nich,(pod odkazem najdete kromě článku a videa Seznam Zprávy kompletní report Českých elfů k situaci na dezinformační scéně za duben 2019), otevřeně lže o Evropské unii, útočí na evropskou integraci a vyzdvihuje nacionalistické populisty, jako je Orbán nebokteří EU kritizují (přičemž mají stále nataženou ruku a žádají evropské granty).