Rozhovor Britských listů 220. Petr Pithart o ohrožení demokracie. "Netušil jsem tu sílu minulosti"

24. 5. 2019





Former Czech PM Petr Pithart speaks about danger to democracy. "I did not know that the impact of the past is so powerful!"







(For English, scroll below)





V době voleb do Evropského parlamentu hovoří Bohumil Kartous s Petrem Pithartem, bývalým premiérem České republiky i bývalým předsedou Senátu o varovném ústupu středoevropských zemí od liberální demokracie. Je to snad proto, že iluze po pádu komunismu před třiceti lety byly příliš silné a nyní zažíváme deziluzi a propad? Jenže skončíme nakonec v koncentrácích? Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 24. května 2019.







Britské listy presenter Bohumil Kartous talks to the former Czech Prime Minister Petr Pithart about the current worrying move of the East Central European post-communist countries away from liberal democracy. Is this happening perhaps because the illusions about the glorious capitalist future, which spread around Central and Eastern Europe after the fall of communism, were too unrealistic and what inevitably had to follow was disillusionment and collapse? The interview was broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 24th May, 2019.