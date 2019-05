Britská politika se pokazila - a může to být ještě o dost horší

24. 5. 2019

Pokud se domníváte, že uplynulé tři roky byly pro britskou politiku bídné, ještě jste nic neviděli, píše Alex Massie. Zvuk, který slyšíte, je řinčení bubnů nacpaných politiky, kteří před drahnou dobou vyčerpali trpělivost veřejnosti. Tyto volby do Evropského parlamentu se stanou masakrem; okamžikem, kdy se chyby obou tradičních stran stanou až příliš zjevnými. Bude to ošklivé a může z toho vzejít jen málo dobrého.

V jistém smyslu to bude okamžik katarze. Volbám dominuje brexit a neschopnost naší politické třídy najít řešení, které podrží výsledky referenda a zaručí určitou kontinuitu, jež, kromě mnoha jiných ohledů, znova ujistí britský byznys, že v místnosti jsou alespoň nějací dospělí. Zítra dojde na spoustu hněvu a také na zoufalá opatření.

Avšak protože tohle je brexit, dokonce i konec přinese jen malou úlevu. Spíše půjde jen o konec fáze připomínající noční můru, která bude - musí být - následována další. Pokud se domníváte, že uplynulé tři roky byly pro britskou politiku bídné, ještě jste nic neviděli.

Hlasy pro Brexit Party, stejně jako hlasy pro Liberální demokraty, SNP, Plaid Cymru, Zelené a Change UK nejsou jen o brexitu. Měly by být považovány za kolektivní výraz malomyslnosti; národní deklarace, podle níž by situace tak jak je neměla být v pořádku, že musí existovat nějaká - jakákoliv - alternativa. To nejsou extravagantní naděje, i když v současném klimatu tak nevyhnutelně vypadají. Skromný flák kompetence a přijatelná úroveň soudržných ambicí, to je vše, co si lidé žádají.

Toto je nicméně éra snížených očekávání, kdy standardy dříve považované za pouhé minimum kvalifikovanosti pro veřejný úřad vypadají tak ambiciózně, že existují jen malé vyhlídky na jejich splnění. Veřejnost se dávno rozhodla, že Theresa Mayová není odpovědí, ale i když nad ní vynesla neúprosný rozsudek ve všeobecných volbách v roce 2017, udělala to, zatímco upřela schválení Jeremymu Corbynovi. Veřejnost ví, že ani on na to nemá.

Nicméně nemůže věřit ani žádnému z uchazečů o úřad Mayové.

