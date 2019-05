Brexit: Zkolabovaly ocelárny British Steel

22. 5. 2019





V Británii právě v důsledku brexitu zkolabovaly ocelárny British Steel. 5000 lidí přichází o zaměstnání v ocelárnách, dalších 20 000 v dodavatelských firmách. V důsledku nejistoty ohledně brexitu přišla firma o 25 procent svých zakázek, tedy od většiny evropských zákazníků, utrpěla také drastickým poklesem hodnoty libry, což vedlo k zdražení nakupovaného materiálu ze zahraničí.





Vláda firmu odmítla zachránit.





Alastair Campbell: Právě jsem hovořil s Michaelem Heseltinem ohledně kolapsu firmy British Steel. Kolik dalších hospodářských a průmyslových katastrof budeme muset zažít, než se vláda, parlament a celá země probudí a uvědomí si, jak obrovské ekonomické škody brexit způsobuje už nyní a o kolik se to ještě zhorší?





Just been talking to Michael Heseltine re British Steel. ‘How many more economic and industrial hits are we going to take before government, Parliament and country wake up to the scale of economic damage Brexit is already inflicting and just how much worse it will get?’ Vgq

