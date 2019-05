Dvojí kvalita potravin není pseudotéma

24. 5. 2019

Se zájmem jsem si přečetl Váš článek „Neumožňujte pasivitou zvítězit tuposti, běžte volit ve prospěch evropské integrace“ . Bohužel musím říct, že mě velmi nadzvedla ze židle jedna věta, kterou jste vlastně řekl jen tak mimochodem, a sice že dvojí kvalita potravin je vlastně pseudoproblém (viz věta:). Shodou náhod jsem v tom samém smyslu slyšel nedávno mluvit pana Petra Fischera, kandidáta sdružení „Evropa společně“. A pak také jistého pana Petra Havla v rozhovoru na DVTV. Takže tato Vaše letmá zmínka byla pro mě spíš poslední kapkou,

Co k tomu jenom dodat? Řekl byste toto do očí těm stovkám rodin z pohraničí, kteří dnes a denně jezdí do Německa a Rakouska na nákupy, prostě proto, že tam nakoupí jednak lépe a zároveň levněji?! Někdy mám vážně pocit, že nejlepší reklamu děláte všem populistům a la Babiš, Zeman nebo Okamura, právě Vy a Vám podobní svými výroky, v nichž se divíte, že obyčejní lidé nejedí koláče…

Nevím, jaká je Vaše sociální situace. Ale dovolil bych se Vás zeptat: Měl jste někdy příležitost srovnat např. lahodnou čokoládovo-oříškovou pomazánku, která se jmenuje Nutella, a která je v kvalitním a poctivém složení prodávána za ceny, o kterých se tady v ČR nikomu ani nezdá, v Německu a obecně v Západní Evropě (co je u nás „akce“, je v civilizovaném světě nehorázná zlodějina), s tím hnusným předraženým šmejdem, který má tu drzost nazývat se Nutellou, a který je předhazován všem těm „méněcenným zaostalým Východoveropanům“?!

Promiňte, ale to, co jste jen tak mimochodem napsal, je prostě plivnutí do tváře všem obyvatelům českých a moravských regionů hraničících s Německem a Rakouskem, kteří dřou za žebrácké mzdy, a kteří mají tu příležitost porovnávat mezi skutečně kvalitním západním zbožím za civilizovaně nastavené ceny s tím předraženým podřadným šmejdem, který je pod stejnou značkou nabízen u nás. Přál bych si nemít pravdu, ale ČR je bohužel zemí žebráckých mezd a zlodějských cen. Přičemž za ty zlodějské ceny je nabízen předražený šmejd…

Ano, také jsem někde slyšel – myslím, že zrovna od pana Petra Havla – argument, že v ČR jsou ve skutečnosti potraviny levnější než v Německu, a že to jenom v příhraničních regionech v Sasku a Bavorsku přizpůsobili ceny kvůli českým zákazníkům. Tento argument je samozřejmě naprosto stupidní, už jenom proto, že kdyby to byla pravda, tak by tyto regiony byly cílem nákupních výprav nejenom z ČR, ale rovněž z přilehlých německých oblastí, např. z Erfurtu, Coburgu nebo Dessau (snad i Němci proboha umí počítat). Což samozřejmě není pravda, z čehož si troufám tvrdit, že tento argument stojí na vodě.

Rovněž jsem slyšel argument, že i domácí výrobci, zvláště, ale nikoliv výhradně, Andrej Babiš, nás zaplavují předraženým šmejdem. S tím naprosto souhlasím. Používat to jako odpověď na oprávněné stížnosti, že velké nadnárodní potravinářské koncerny s námi Čechy zacházejí, ve srovnání s např. Němci, jako s občany druhé kategorie, je argumentace ve stylu „v Americe zase bijou černochy“. Pokud chce mít většina obyvatel ČR, která se – co si budeme namlouvat – má objektivně špatně, pocit, že na ně západní Evropa nehledí jako na lidi druhé kategorie, tak by se tento problém s dvojí kvalitou měl proboha řešit, a ne bagatelizovat.

Zkuste prosím Vás říct nějaké rodině např. z Ústí nad Labem, která má příležitost srovnávat kvalitu a ceny v českém a německém supermarketu, že dvojí kvalita je pseudoproblém! Ti lidé vědí, že to pseudoproblém není, a vědí to z vlastní zkušenosti! Snad je dobře, že většina lidí hlavně v sociálně slabých regionech nečte dopodrobna Vaše články. Já osobně mám z té věty o dvojí kvalitě jako psedoproblému, kterou jste jen tak mimochodem pronesl, a kterou jste tím nejnenucenějším způsobem dal najevo, že legitimní problémy obyčejných lidí jsou Vám u zadku, že největší rozdíl mezi Vámi a Vám podobnými a Zemanem, Babišem, Okamurou a spol. je ten, že ti druzí alespoň předstírají, že obyčejnými lidmi neopovrhují. Vy to ani nepředstíráte. A pak se divíte, že sociálně poražená většina obyvatel ČR Vám opakovaně aspoň v těch volbách symbolicky plivne do tváře.

Jasně, že i tyhle volby zase vyhraje Babiš. Stejně jako ty další do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Ne snad proto, že by Babiš a jemu podobní populisté měli na srdci blaho lidu, ale prostě proto, že většina lidí je tak zoufalá, že aspoň tímhle Vám, kteří jimi opovrhujete nezakrytě, ukáže vztyčený prostředníček. Tím, že jste jen tak mimochodem, s naprostou lehkostí, označil dvojí kvalitu potravin jako pseudoproblém, jste jenom dokázal, že si od prekariarizované většiny obyvatel ČR nic jiného, než aby Vás poslala k šípku, nezasloužíte.

Mimochodem, že je s námi ze strany západních výrobců zacházeno jako se spotřebiteli druhé kategorie, to bylo zjištěno již před dvěma lety na základě rozsáhlého výzkumu, který Ministerstvo zemědělství zadalo Vysoké škole chemicko-technologické (viz https://www.vitalia.cz/clanky/dvoji-kvalita-potravin-potvrzena-ve-stejnem-obalu-najdeme-ruzne-slozeni/; nebo: https://ukp.vscht.cz/home/novinky#novinka_detail25112188040901). Skutečně chcete tváří v tvář těmto výsledkům tvrdit, že dvojí kvalita je pseudoproblém?! Nebo snad odborníci s VŠCHT lhali?!!

Velmi neuctivě

Jan Railk